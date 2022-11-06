友邦聖克里斯多福總理 7日訪台討論雙邊合作

外交部今天表示，友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯(Terrance Drew)，應中華民國台灣政府邀請，訂於11月7日至10日率團訪台，外交部表達誠摯歡迎。

外交部表示，此行是德魯今年8月6日就職後首次訪問我國，訪團成員包括外交部長道格拉斯、尼維斯島行政首長布蘭特利、環境部長柯拉克、青年暨兩性事務及社會發展部副部長菲莉普等重要閣員及地方首長。

外交部指出，為展現我國對德魯蒞訪的禮遇與重視，蔡英文總統將以隆重軍禮歡迎及國宴款待，並將與德魯就台克兩國雙邊合作及共同關切事項深入交換意見。

德魯在台期間，也將拜會行政院長蘇貞昌及外交部長吳釗燮，並接受吳釗燮款宴，拜會行政院陸委會、環保署及衛福部中央健保署，另將參訪財團法人國際合作發展基金會及台北榮民總醫院等相關經建文化設施。

外交部表示，我國與聖克里斯多福及尼維斯聯邦邦誼厚實，兩國建交39年以來，在醫療、教育、觀光、資通訊、婦女賦權、氣候韌性及永續發展等領域密切合作，成效斐然，嘉惠克國全民，未來雙方將在既有友好基礎上深化合作，持續增進兩國人民福祉，落實永續發展目標