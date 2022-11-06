台北市長辯論鄭運鵬中槍 張善政批綠抗中保台假議題
國民黨台北巿長候選人蔣萬安昨天在台北市長候選人辯論會中，暗諷桃園巿長候選人鄭運鵬高喊抗中保台卻到大陸做生意，對此，國民黨桃園市長候選人張善政表示，抗中保台本來就是個假議題，全台灣每一個人都很挺中華民國、挺台灣，民進黨就拿這個題目來做雙標。
張善政今天上午由中廣董事長趙少康陪同，與立委呂玉玲、議員議員候選人徐玉樹、林昭賢、劉熒隆等前往龍潭第二市場掃街拜票，周日市場採買人潮很多，張善政、趙少康向民眾、攤商握手、揮手打招呼拜票，不少民眾要求簽名合影、攤商送蔥、蒜頭預祝當選，高喊凍蒜。
張善政表示，抗中保台本來就是個假議題，民進黨拿這個題目做雙標，像是高端在大陸做二期的人體試驗，民進黨不講話，BNT在大陸分裝就有問題，人體試驗和分裝疫苗，哪一個比較嚴重？鄭運鵬本身更是說一套做一套，在大陸做生意，自貶身價願意以中國台北、中國台灣的名義在那邊做生意，更是讓人家看不起。
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