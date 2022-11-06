快訊

網友挺唐寶寶灌爆炸物店「1.1顆星」 老闆奔派出所問：怎麼提告

台北市長辯論鄭運鵬中槍 張善政批綠抗中保台假議題

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
國民黨桃園市長候選人張善政（右二）由中廣董事長趙少康（右一）首度陪同市場拜票受歡迎。記者曾增勳／攝影，
國民黨桃園市長候選人張善政（右二）由中廣董事長趙少康（右一）首度陪同市場拜票受歡迎。記者曾增勳／攝影，

國民黨台北巿長候選人蔣萬安昨天在台北市長候選人辯論會中，暗諷桃園巿長候選人鄭運鵬高喊抗中保台卻到大陸做生意，對此，國民黨桃園市長候選人張善政表示，抗中保台本來就是個假議題，全台灣每一個人都很挺中華民國、挺台灣，民進黨就拿這個題目來做雙標。

張善政今天上午由中廣董事長趙少康陪同，與立委呂玉玲、議員議員候選人徐玉樹、林昭賢、劉熒隆等前往龍潭第二市場掃街拜票，周日市場採買人潮很多，張善政、趙少康向民眾、攤商握手、揮手打招呼拜票，不少民眾要求簽名合影、攤商送蔥、蒜頭預祝當選，高喊凍蒜。

張善政表示，抗中保台本來就是個假議題，民進黨拿這個題目做雙標，像是高端在大陸做二期的人體試驗，民進黨不講話，BNT在大陸分裝就有問題，人體試驗和分裝疫苗，哪一個比較嚴重？鄭運鵬本身更是說一套做一套，在大陸做生意，自貶身價願意以中國台北、中國台灣的名義在那邊做生意，更是讓人家看不起。

國民黨桃園市長候選人張善政（右二）指抗中保台本來就是個假議題。右一為中廣董事長趙少康。記者曾增勳／攝影，
國民黨桃園市長候選人張善政（右二）指抗中保台本來就是個假議題。右一為中廣董事長趙少康。記者曾增勳／攝影，

張善政 民進黨 抗中保台

延伸閱讀

蔡英文一天跑3場桃園輔選 鄭文燦：目前五五波 鄭運鵬支持度在提升

鄭文燦：桃園選情五五波 鄭運鵬支持度穩定提升

陪張善政市場拜票選民熱 趙少康：桃園換人換黨做做看

桃園市長選情膠著？ 沈富雄斷言：「他」比蔣萬安更穩

相關新聞

不滿蔣萬安提「綠共一家親」 蘇貞昌問到底誰在舔共？

台北市長選舉電視辯論會昨天登場，國民黨候選人蔣萬安酸對手陳時中對「台灣特別行政區」話題，表示可以再討論是「綠共一家親」。...

台北市長辯論鄭運鵬中槍 張善政批綠抗中保台假議題

國民黨台北巿長候選人蔣萬安昨天在台北市長候選人辯論會中，暗諷桃園巿長候選人鄭運鵬高喊抗中保台卻到大陸做生意，對此，國民黨...

【重磅快評】陳時中辯論三招 魔笛號召基本盤歸隊

台北市長電視辯論昨天登場，選舉電視辯論最早起源於1960年美國總統大選，共和黨尼克森（Richard M. Nixon）...

六都攻防戰／教師團體才讚柯志恩政見「接地氣」 為何又公開挺陳其邁？

國民黨高雄市長候選人柯志恩是教育心理學學者，到高雄參選主打教育專業，對學生教育及教師福利提出兩波政見，頗獲認同，還有教師團體代表稱讚她「接地氣」。但上個月高市兩大教師團體先後表態支持現任市長陳其邁，柯志恩拿手的教育領域似乎踢到鐵板。

六都攻防戰／台南議長之爭引爆綠營內戰 黃偉哲恐不再躺著選？

無黨籍台南市議長郭信良日前為國民黨台南市長候選人謝龍介站台引爆綠營茶壺內的風暴，民進黨尋求七連任的議員邱莉莉昨成立競總部，市長黃偉哲現身力挺，並表示未來在議會要推動市政順利、監督市政，黃金陣容就是邱莉莉「帶頭」；民進黨新潮流主導的黨團也力挺邱拚下屆議長，點燃議長戰火。民進黨正國會與郭信良交好，議長之爭是否擴大風暴，牽動市長選情？

蔡英文總統：感謝醫事放射師 站在疫情第一線

蔡英文總統今天上午以錄影方式為「國際醫事放射師節慶祝大會」致詞，她感謝醫事放射師在疫情期間站在第一線，確認民眾的確診情況...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。