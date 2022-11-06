【重磅快評】陳時中辯論三招 魔笛號召基本盤歸隊

台北市長電視辯論昨天登場，選舉電視辯論最早起源於1960年美國總統大選，共和黨尼克森（Richard M. Nixon）與民主黨甘迺迪（John F. Kennedy）的世紀辯論；在媒體匱乏的年代，當時超過6000萬美國人觀看電視辯論，甘迺迪說，「電視比其他任何東西更能扭轉局勢」。在當年，一場辯論、一句金言，確實足以左右選情。

不過，如今網路年代，電視辯論不再是影響勝負的唯一因素；候選人透過螢幕對話的主要受眾不再是無差別的一般閱聽人，而是要強化特定族群的黏著度，激化信者恆信的印象。民進黨台北市長候選人陳時中昨天「辯論三招：抗中、打柯、批蔣」，用意即在號召基本盤歸隊。

首先，陳時中戰略主軸訴求「抗中牌」，面對媒體提問做球提問「抗中保台」，他重申基本論述，反對被中國統一，台灣是主權獨立的國家，名字叫中華民國，「這就是我們的DNA」，他還主動點名兩位對手蔣萬安、黃珊珊答題，未料卻被反殺。蔣萬安駁斥「抗中保不了台」、「綠共一家親」；黃珊珊反酸，蔡英文總統才說期待兩岸恢復交流，陳就要關閉「雙城論壇」，難道是打臉蔡英文？

其次，陳時中多次「打柯」，質疑台北市長柯文哲沒把悠遊卡發行到上海，反而看到五星旗在台北遊行，他還重提八年前「相信柯文哲、相信改變成真」，但柯打破藍綠的高牆，卻築起另一道牆；他還主動提問「新竹換台北」棄保議題，質疑柯會不會放棄黃珊珊？問題是，就算柯文哲有萬般不是，但陳的主要對手一個姓蔣、一個姓黃，「阿中打柯P」自然是打給深綠選民看。

最後，陳時中策略「7分打柯、3分打蔣」，對於蔣萬安的回擊大多屬於防守時的回應，例如蔣提「疫情七問」，陳反批「裝睡的人叫不醒」，但他重複提及前立委姚文智籌拍的電影「流麻溝十五號」，一來喚醒蔣家的歷史包袱、更者提醒綠營選民不要再犯四年前「棄姚保柯」的錯誤。正如蔣萬安所言，一直講棄保的人，心中才是在想棄保的人；黃珊珊回酸，辯論成了「藍綠惡鬥實境秀」。

陳時中辯論三招，背後自然是有高人指點，他深知自己的罩門是防疫，所以開場和結尾都設下重重防火牆，溫情訴求「我不是冷血的人，生離死別誰能不痛？」對於防疫不力則稱「很抱歉，大家受苦了」。這種「文青式獨白」頗有蔡英文總統文膽風格，一方面向綠營支持者交心，二方面為疫情拆彈，希望民進黨「魔笛」一吹奏，綠營信徒一一歸隊，至少在三腳督戰局中屹立不搖，而不是被提前放棄的那一隻腳。