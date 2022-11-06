影／朱立倫出席黨慶活動 批陳時中老油條很滑頭

國民黨主席朱立倫與台北市長候選人蔣萬安上午出席國民黨台北市黨部舉辦「中國國民黨建黨128週年黨慶」活動。在朱立倫的帶領下高呼蔣萬安當選口號，蔣萬安也以6號手勢回應感謝。

朱立倫會前受訪時，對昨天的台北市長辯論會表示，感覺很像當年美國總統大選辯論甘迺迪對上尼克森那一場，蔣萬安的表現讓大家看到希望，這一個充滿希望的未來台北市長，相信蔣萬安一定會勝選。而對於陳時中的「抗中保台」牌，則批評是老油條很滑頭想要閃躲的講法。對於民眾防疫的過程有多少的疑慮，就虛心的答覆，但卻用閃躲的方式想要逃避，台北市民不會選這樣的當台北市長。用抗中保台想要遮掩所謂的防疫失能或者是施政貪腐無能，是市民絕對不可能接受。 台北市長候選人蔣萬安上午出席國民黨台北市黨部舉辦「中國國民黨建黨128週年黨慶」活動。熱情的向黨員揮手致意，也以6號手勢回應支持之意。記者黃義書／攝影 國民黨主席朱立倫與台北市長候選人蔣萬安上午出席國民黨台北市黨部舉辦「中國國民黨建黨128週年黨慶」活動。在朱立倫的帶領下高呼蔣萬安當選口號。記者黃義書／攝影 台北市長候選人蔣萬安上午出席國民黨台北市黨部舉辦「中國國民黨建黨128週年黨慶」活動。熱情的向黨員揮手致意，也以6號手勢回應支持之意。記者黃義書／攝影