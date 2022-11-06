蔡英文：感謝醫事放射師 站在疫情第一線

蔡英文總統今天上午以錄影方式為「國際醫事放射師節慶祝大會」致詞，她感謝醫事放射師在疫情期間站在第一線，確認民眾的確診情況。她並表示，隨著生物醫學影像及放射科學的日新月異，醫事放射師的角色也愈來愈重要，期盼未來借重放射師專業，共同提升醫療品質，並促進精準醫療的發展。

蔡總統說，11月8號是國際醫事放射師節，祝各位國際放射師節快樂。感謝各位用專業守護臺台，也守護全國民眾的健康。在疫情期間，所有的醫事放射師朋友都肩負重任，在疫情的第一線，透過醫學影像的取得與判讀，確認民眾確診的情況。

蔡總統表示，因為長期穿著隔離衣，戴著N95口罩，汗水經常濕透整身的隔離衣，臉上也會有深深的壓痕，真的很辛苦。在防疫過程中，各位都是最關鍵的防疫英雄，我要向各位的付出，表達最深的敬意和感謝。隨著生物醫學影像，以及放射科學日新月異，醫事放射師的角色，也愈來愈重要。

蔡總統說，有許多的儀器，都需要放射師來操作，為民眾進行檢測及醫療，來提升診斷的準確性和時效性。對於病患的整體治療，真的有很大的貢獻。未來需要繼續借重各位放射師的專業，共同提升醫療的品質，並且促進精準醫療的發展。