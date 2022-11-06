空軍對美採購新鳳眼偵照莢艙 訓練與維保長達4年

空軍以「鳳眼專案」為名對美採購「F-16型機新式偵照莢艙」（DB-110機載偵察系統），全案原訂民國109至113年執行完畢，111年預算卻改為109-118年執行，期程嚴重延宕達5年。空軍司令部上午表示，此案主要裝備將於114年「全數獲得」，115至118年則將實施技術服務、人員訓練及後勤維保等項目。

美供售我空軍6套MS-110偵照莢艙，有效偵照距離超過80浬、約148.16公里，可在日夜間全天候執行任務，我RF-16戰機可在我陸域或東部高空即可掌握東南沿海共軍動態。

包括國民黨立委陳以信等立法院朝野提案指出，為彌補鳳眼偵照莢艙後勤維保困難及無夜間偵照能力的限制，空軍籌購具備長距離、全空層及日夜間偵照能力暨即時影像傳輸功能的新式莢艙，以滿足未來台海作戰環境。但109年度預算6096萬8000元，因發價書未簽署而報繳；110年度預算執行率截至10月僅執行7%，全案整體於110年6月29日核定修訂延長期程至118年。要求空軍說明。

空軍司令部書面報告表示，「F-16型機新式偵照莢艙」案已於110年12月15日完成第二期軍購款支付，年度預算執行率截至12月已達98%，全案執行期程配合美方價書調整為109年至118年，總預算不增加且採購品項未減少；主要裝備可於114年完成交運，餘115至118年美方後續維持的相關訓練、維護及服務工項。

空軍司令部說，為使「F-16型機新式偵照莢艙」籌獲作業順遂，空軍後續確依整體獲得規劃書辦理節點管制。並持續與AIT安全合作組、駐美團採購組及美空軍專案辦公室保持聯繫，以利裝備於管制節點期程內獲得。

空軍司令部上午表示，依美方發價書規劃，「F-16型機新式偵照莢艙」主要裝備將於114年全數獲得，後續年度為技術支援服務。115至118年服務工項，包含技術服務、人員訓練及後勤維保等項。