出席太極門六周年活動 賴香伶：俄烏戰爭必須立刻停止

民眾黨桃園市長候選人賴香伶今早出席太極門六周年慶活動。賴香伶表示，今天讓她闡述理念也把衡共好永續發展，跟他們以善為核心的能量為桃園擘畫新的景象，也讓城市風貌能夠有善的循環。至於俄烏戰爭，她表示這是必須要立刻停止的不義戰爭。

俄烏戰爭不斷，民眾黨也表示協助在烏克蘭陣亡的曾聖光家屬。秘書長謝立功指出，花蓮縣黨部趙主委在第一時間得到這訊息，因為正好往生者的母親跟他認識，隨後電話聯繫，前天晚上的時候整個狀況還不是很清楚，電話中對方大哭。

謝立功說，後來再連繫後確認這件事情，家屬是當然希望後續是否能夠親自去烏克蘭，簽證和後續該如何處理，他們從沒碰過，所以家屬是非常悲痛。已透過邱臣遠委員協調外交部，外交部說會想辦法盡力來協助。

賴香伶表示，俄烏的情勢確實還沒止息，越演越烈，國人能夠在這不義之戰去貢獻台灣的心力跟代表止戰的意義。但是，很可惜戰爭持續確實犧牲很多戰士生命，她對家屬至上最高的敬意。

這樣的全球戰事要如何停止，兩大陣營國家領導人，不管是拜登總統還是俄羅斯總統普亭、烏克蘭總統澤倫斯基，她相信他們也應該深刻知道這八個月戰爭到現在是誰受害最深，當然是一些過世的人民。