影／台南太極功協會一早辦活動 黃偉哲謝龍介前後腳到場
選戰倒數，台南市國際太極氣功18式推展協會今天一早在東區平實公園舉辦活動，市長候選人黃偉哲與謝龍介等人都到場致意，但並沒有交集，黃爭取市政延續票投5號，謝則表示大家想要享受其他5都都有的老人健保免費就要投他。
協會一早7點多就在平實公園舉辦活動，現場有超過千人參與，黃偉哲不到8點就抵達現場，除了上台致詞表示支持太極氣功18式推廣，可讓大家更健康，大合照後還下場與與會人員一一致意，繞了一大圈才離開，而包括國民黨議員曾培雅、民進黨議員沈震東與民進黨提民議員候選人余祝青等人也都到場爭取支持。
黃前腳走、謝龍介後腳才到，兩人並沒有同場，避免了尷尬。
謝龍介致詞時表示，黃偉哲執政4年，台南市人口流失3萬多，而且離開的多是年輕人、回鄉的則是老年人，這是台南未來要面對的人口流失與老化的問題，所以他才會針對年輕人推出006688的租金打折補貼政策，還有生育補助，同時針對老人健保部分，5都都有補助，直轄市中只有台南的老人要繳健保費，被當成二等公民。謝提到老人健保時有不少人在台下鼓掌叫好。
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