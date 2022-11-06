麻將最大黨翻轉麻將印象與社福團體合辦公益麻將比賽

麻將最大黨為了翻轉外界對麻將遊戲的印象，將與中華安德烈慈善協會，華山基金會，衡山基金會，公益時間銀行，新華荷基金會合作，共同在11月12日舉行公益麻將大賽。

比賽總獎金100萬元，由麻將最大黨黨員共同參與，11月開始舉行初賽、複賽、決賽，明年2月將在台北舉行總決賽，第一名可獲得50萬獎金，第二名20萬，第三名10萬，第四名5萬，第五名至第八名每人1萬元，第九名至十六名每人6000元，第十七名至三十名每人3000元，第三十名到六十四名每人2000元。

麻將最大黨黨主席郭璽表示，舉辦公益麻將大賽，是為了翻轉社會上對於麻將遊戲的錯誤印象，麻將可以成為人們休閒娛樂，而不一定是與賭博產生必然的關係，多個社福慈善團體願意與麻將最大黨合作，就是要讓外界理解打麻將不是壞事。

郭璽指出，參加比賽的人員，必須是麻將最大黨黨員，目前3萬份入黨申請書都已經用罄，正在加印當中，他舉辦比賽就是要讓社會大眾實際看看麻將比賽可以是很有趣的動腦遊戲。