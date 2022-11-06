民眾黨12日高雄啟動車隊掃街 柯文哲擬選前一周請假投入輔選

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
台北市市長柯文哲（圖）昨天前往社子國小參加校慶典禮，針對高虹安近期連連被攻擊恐影響選情，柯文哲認為人都會犯錯。記者曾原信／攝影
台北市市長柯文哲（圖）昨天前往社子國小參加校慶典禮，針對高虹安近期連連被攻擊恐影響選情，柯文哲認為人都會犯錯。記者曾原信／攝影

九合一選舉進入最後競爭激烈階段，民眾黨規畫12日起展開全台掃街拜票活動，預計將從高雄出發，身兼黨主席的柯文哲會親自到場，陪同黨籍候選人掃街拜票，採取每天一縣市的方式車隊掃街，一路從南往北前進。據悉，柯文哲已經決定選前最後一周請假投入輔選，陸續合體新竹市長候選人高虹安、桃園市長候選人賴香伶、台北市長候選人黃珊珊及宜蘭縣長候選人陳琬惠，希望能帶動民眾黨整體選情。

民眾黨創黨以來首次投入地方公職人員選舉，此次全台共提名87名縣市議員候選人，縣市長共提名宜蘭縣、桃園市、新竹市，台北市則策略結盟前副市長黃珊珊，先前選情看好，被評估縣市長「坐1望2」，縣市議員可望全台至少取得20席以上，不過，近期民調顯示民眾黨選情告急，有別過去主打空戰，選前最後兩周，民眾黨計劃在選前最後階段加強陸戰，12日起啟動全台車隊掃街。

根據民眾黨規畫，從12日起從高雄展開車隊掃街，由南一路朝北前進，12、13日正逢假日，柯文哲預計會全程參與車隊掃街活動，拉抬黨籍提名的候選人選情。

據了解，選前最後黃金周，柯文哲將以民眾黨有提名縣市長候選人的宜蘭、台北、桃園、新竹輔選為主，投票前兩天柯文哲預計都會留在台北，全力替市議員候選人跟黃珊珊輔選，希望卸任前能夠拿到執政8年來好的成績單。

民眾黨 柯文哲

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