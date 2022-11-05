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秋鬥車隊扺高雄終點 嗆當權者「沒思想」：不能只順應美、日

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
今年秋鬥訴求「逆風而行 ，反思民主」，嗆沒有思想的當權者，是民主時代很嚴重的問題。記者王昭月／攝影
今年秋鬥訴求「逆風而行 ，反思民主」，嗆沒有思想的當權者，是民主時代很嚴重的問題。記者王昭月／攝影

2022秋鬥機車隊今午扺達高雄，先到高雄市政府四維行政中心與在地社團合體，再南行到前鎮區勞工局活動終點站，今年訴求「逆風而行 ，反思民主」，嗆沒有思想的當權者，是民主時代很嚴重的問題。

參與的社運團體組成機車隊伍，由台北一路向南，走了三天抵達高雄，分別在高雄市政府四維行政中心及勞工局前，高掛「陳其邁別當公安殺手」等布條，提醒當政者重視勞工安全。

參與秋鬥多年的林子文說，此次活動，希望重燃各界對社運的一絲熱情，號召大家反思現在的民主，是否只剩口號，被有錢有勢的人綁架，或投票只能在爛蘋果中選顆不爛的。

新國際理論與實踐中心召集人林深靖樂見秋鬥成員，有年輕世代繼起。他表示，今年主題「逆風而行」，主要是逆台灣政治的歪風，站在人民、勞動者的立場，站在權利者的對立面，告訴他們人民哪裡不爽。

林深靖另表示，反思民主，並不是反對民主，而是要重新找回民主的血脈風骨，目前台灣的民主只剩一張皮，沒血沒肉，皮還千瘡百孔，且順應美、日，缺乏自己的思想，「當權者沒有思想，是民主政治時代很嚴重的問題」。

今年參加秋鬥高雄場的團體，包括南部反空汙大聯盟、美濃愛鄉協會、環保聯盟屏東分會、土地正義行動聯盟、永安漁會被霸凌女工連線、工傷協會、國際家庭互助協會、台灣國際勞工協會、新海瓦斯工會等。無黨市長候選人曾尹儷、三民區市議員候選人王文心、前鎮小港區市議員候選人顏坤泉等也與會。

今年訴求「逆風而行 ，反思民主」，嗆沒有思想的當權者，是民主時代很嚴重的問題，在勞工局終點站也高掛「陳其邁別當工安殺手」布條。記者王昭月／攝影
今年訴求「逆風而行 ，反思民主」，嗆沒有思想的當權者，是民主時代很嚴重的問題，在勞工局終點站也高掛「陳其邁別當工安殺手」布條。記者王昭月／攝影
秋鬥機車隊一路向南，傍晚抵達高雄勞工局終點站。記者王昭月／攝影
秋鬥機車隊一路向南，傍晚抵達高雄勞工局終點站。記者王昭月／攝影

秋鬥 社運 陳其邁

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