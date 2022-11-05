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兩岸關係緊繃 陳水扁稱不用怕中共：愈怕對國家愈不安全

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
前總統陳水扁今天獲邀前往台大會議中心發表演講，談到兩岸關係，陳水扁強調，面對中國愈害怕，對國家愈不安全。記者葉信菉／攝影
前總統陳水扁今天獲邀前往台大會議中心發表演講，談到兩岸關係，陳水扁強調，面對中國愈害怕，對國家愈不安全。記者葉信菉／攝影

近年來兩岸關係緊繃，中共對台文攻武嚇不斷，前總統陳水扁今天以學長身分回到台大會議中心演講表示，以當過總統八年經驗只有兩句話形容兩岸關係，「愈不怕共產黨，共產黨更怕你；愈怕共產黨，共產黨愈不鳥你」，阿扁總統任內走國家的路，公開宣誓台灣跟中國是一邊一國，推動台灣有史以來第一次公投，反而中共沒有不爽發射飛彈，所以備戰而不求戰，避戰而不懼戰。

陳水扁指出，1996年台海爆發飛彈危機，今年中共圍台軍演一次打了11發飛彈，還演習到家門口，有這麼土匪嗎？阿扁時代走國家路線，公開宣誓台灣中國一邊一國，中共反而沒有對阿扁不爽發射飛彈，所以對中共不要害怕，愈怕愈有問題，對國家愈不安全。

陳水扁說，擔任總統任內，時任美國AIT處長楊甦棣在總統府當面對他說，美國無法認同中共所稱台灣是其一部分主張，台灣國際地位對美國懸而未決，就是台灣定位未定，從過去到現在都沒有改變，美國支持台灣民主，不支持成為主權獨立國家。

陳水扁細數中華民國跟台灣關係，第一階段是中華民國在大陸，第二階段是中華民國到台灣，第三階段中華民國在台灣，第四階段中華民國是台灣，現在則是中華民國台灣，至今都沒辦法搞清楚中華民國跟台灣關係連結，這部分值得好好思考。

中共 飛彈 陳水扁 台海

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