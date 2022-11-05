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影／辯論前夕幫蔣萬安集訓3小時 趙少康：絕對沒問題

聯合報／ 記者莊昭文毛昱棋賴韻如杜羚禎／新北即時報導
北市長電視辯論會於今(5)日下午兩點至四點登場，中廣董事長趙少康受訪表示，對蔣萬安非常有信心，絕對沒問題。記者莊昭文、毛昱棋／攝影
北市長電視辯論會於今(5)日下午兩點至四點登場，中廣董事長趙少康受訪表示，對蔣萬安非常有信心，絕對沒問題。記者莊昭文、毛昱棋／攝影

年底選戰倒數21天，北市長三腳督激戰，唯一一場電視辯論會於今(5)日下午兩點至四點登場。中廣董事長趙少康今幫新北市議員邱烽堯站台，受訪指出，昨天晚上6點到9點多陪國民黨台北市長候選人蔣萬安練習辯論內容，準備的相當充分，對蔣萬安非常有信心，絕對沒問題。

國民黨副主席連勝文表示，個人的意見昨天已經跟蔣萬安競選總幹事林奕華委員提過，民進黨若不是利用這種辯論的機會，或者是辯論完之後的記者會，跟媒體做壞事的話，他們就不叫民進黨，所以要小心他們利用這些機會來帶風向，釋放一些假訊息，特別是做假民調。

針對朱學恒日前說，誰幫林耕仁站台，見一個打一個。連勝文回應表示，只能請朱大大高抬貴手，幫自己黨籍的候選人輔選是我們的義務，只能請朱大大還是把焦點轉回周玉蔻身上。

2022大選 台北市選舉 蔣萬安 趙少康

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