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高雄11/12政見會爆提問人有爭議 柯志恩：應先剔除政黨意識鮮明者

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨高雄市長候選人柯志恩認為，政見會提問人名單應先去除政黨意識鮮明的人。記者徐白櫻／攝影
國民黨高雄市長候選人柯志恩認為，政見會提問人名單應先去除政黨意識鮮明的人。記者徐白櫻／攝影

高雄市長辯論政見會12日登場，昨日爆發出多位提問人具備候選人陳其邁助選團隊身分。國民黨候選人柯志恩表示，選務工作應該獨立透明，應剔除政黨意識鮮明的人。

包含議員在內，柯志恩今早參加四場議員競選總部成立大會。時近中午，除柯志恩外，另有立院前院長王金平、前副市長李四川及前新聞局長鄭照新等人參加黃紹庭競選總部成立大會。

台北市長今天辦辯論會，高雄即將在12日舉辦的公辦政見會沒有交叉詰問。高雄市長候選人柯志恩今天在黃紹庭競總成立大會被問及，除選委會的公辦政見會外，是否期待加碼舉辦民間形式的真正辯論會。柯回應，「我們完全沒有問題，只要有人邀請，都很願意」，但目前四組候選人都同意的是公辦政見的辯論形式。

此外，高市公辦政見會發生提問人身分爭議。柯志恩表示，她覺得選委會的選務工作本來就是公平公開，是一個獨立機關原則，她所質疑的是，他們提出來的提問者為什麼有這麼多具有政黨色彩，特別是陳其邁的（智庫）執行長，另有很多後援會會長，為什麼提問者會出現這樣子背景的名單，這是她質疑之處。

柯強調，選務工作應該獨立透明，應該剔除任何政黨意識的人之後來呈現出來的公平名單。

市長陳其邁今早回應，選委會是獨立機關，他表示尊重。對此，柯志恩說，她也認為選務機關應該是獨立機關，問題是現在公布的提問人名單，裡面有那麼多跟你（陳其邁）有關係的人，覺得選務機關提出來的名單還是公正名單嗎？應該是先解決這個問題吧。

媒體追問，名單有爭議的話，未來是否繼續參加辯論會。柯回應，她會繼續參加辯論，但是還是要把這樣的狀況跟大家講，對於他們所提出來的問題還是都會回應，這是一個身為候選人應該有的態度。

2022大選 高雄市長 高雄市選舉 陳其邁 柯志恩

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