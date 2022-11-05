高端疫苗EUA不必廢止 醫師：還有誰會想打高端？
衛福部專家會議認同高端疫苗符合疫苗保護效益，高端疫苗EUA不必廢止，專家也讚揚高端媲美mRNA疫苗。醫師沈政男說，雖然高端獲得EUA延續，專家還大力讚揚高端疫苗，問題是，現在還有誰會想打高端疫苗？
沈政男也認為，衛福部怎麼會為了幫確診者不能投票問題解套，同意把7天隔離縮短成5天？要解決這個問題，就是實施通信投票與不在籍投票，而非用感控鬆綁，可能付出疫情升高的代價。但台灣什麼時候可以施行通信投票與不在籍投票？答案遙遙無期，因為，這對政黨沒什麼好處，不必著急。
他說，進步國家大家都能通信投票與不在籍投票，只有台灣人必須坐遊覽車回故鄉投一張票，這麼可笑的現象政府不趕快處理，卻要巴結年輕人，弄什麼18歲投票，實在可笑加三級。當然進步國家大家也都是18歲投票，問題是台灣人的18歲，對民主政治的了解與參與，能跟人家相比嗎？
年輕人對什麼18歲投票也不熱衷，這一次也不會通過。從這裡就可以看出台灣政治前進的動力與方向是什麼？四個字：政黨利益。
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