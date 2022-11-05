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電視辯論今下午登場 黃珊珊：我會告訴你什麼是專業與價值

聯合報／ 記者徐偉真／台北即時報導
台北市長選舉電視辯論會將於今天下午登場，無黨籍候選人黃珊珊向民眾喊話，希望大家準時收看。圖／取自黃珊珊臉書
台北市長選舉電視辯論會將於今天下午登場，無黨籍候選人黃珊珊向民眾喊話，希望大家準時收看。圖／取自黃珊珊臉書

台北市長選舉電視辯論會將於今天下午登場，無黨籍候選人黃珊珊在辯論會前向民眾喊話，希望大家準時收看辯論會，她走過24年的歷練，準備好了，「我會告訴你什麼是專業與價值」。

黃珊珊深夜在臉書發文表示，今天將要直球對決，她準備好了。她要和市民喊話，要大家記住，自己手中的一票，可以為台北、為國家，帶來多大的影響。

黃珊珊說，選戰走到現在，藍綠做的不是團結群眾，而是用顏色分化人民，用製造隔閡與對立，來滿足自己的政治利益。選戰至今大家看到藍綠候選人的政見荒腔走板，問起台北市的未來，卻聽到「深蹲搭公車」與「免治馬桶」，他們每說一句話，就多透露一分對台北的無知。

黃珊珊說，選戰走到現在，大家只看到烏賊戰佔據新聞版面，將無辜市民捲入其中，藍綠將政黨利益凌駕於人民利益之上，從不告訴人民，這個城市、這個國家要走向何方。

黃珊珊說，她來自基層，沒有家世背景、沒有大黨奧援，能夠站在這裡，只憑自己一步一腳印的努力，以及24年來，所有超越藍綠的台北市民，給了她一個揮灑汗水的舞台。

黃珊珊說，她知道今天在台上，她不只是自己，代表的是人民，代表的是勤奮的價值，她要告訴所有人，天道酬勤，台北是實現眾人夢想的舞台，她要和所有偉大市民，齊步共贏。

黃珊珊 台北市長 辯論會

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