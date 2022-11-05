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吳欣盈質詢「貧富差距」挨批諷刺？柯文哲：難道只能穿補丁衣服？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長柯文哲今天出席社子國小120周年校慶活動。記者林麗玉／攝影
北市長柯文哲今天出席社子國小120周年校慶活動。記者林麗玉／攝影

民眾黨前立委蔡壁如請辭後，昨天是民眾黨立委吳欣盈就職後首次質詢，主打貧富差距議題，儘管民眾黨黨團總召邱臣遠評吳欣盈的初登板表現很到位，不過外界也質疑，吳欣盈行頭太華麗，卻質詢貧富差距議題有點諷刺？台北市長柯文哲今天說，這就很奇怪，難道要質詢貧富差距的議題，就只能穿補丁的衣服嗎？

吳欣盈昨天首度立院質詢時，質詢行政院長蘇貞昌和國發會主委龔明鑫，台灣國際競爭力和景氣問題，並表達對「台灣最富有的20%與最窮的20%差距越來越大」比較擔憂，也關心企業永續發展議題。

不過外界質疑，身為新光集團大公主，國會處女秀質詢貧富差距問題有點諷刺，民眾黨主席、北市長柯文哲今天出席社子國小120周年校慶活動，媒體問柯昨天吳欣盈首度質詢表現，柯說，這就很奇怪，難道要質詢貧富差距的議題，就只能穿補丁的衣服嗎？這常常很奇怪，只有窮人才能問貧富差距的議題嗎？這也是很怪。

民眾黨 台北市長 吳欣盈

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