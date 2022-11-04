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吳欣盈第一次上質詢台 黨團總召讚表現「到位」

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
出任民眾黨不分區立委的新光金大公主吳欣盈下午第一次在立法院質詢，15分的質詢時間只花了約13分便提早結束。質詢過程十分優雅、笑容滿面，頻頻說謝謝！ 記者蘇健忠／攝影
出任民眾黨不分區立委的新光金大公主吳欣盈下午第一次在立法院質詢，15分的質詢時間只花了約13分便提早結束。質詢過程十分優雅、笑容滿面，頻頻說謝謝！ 記者蘇健忠／攝影

今天是台灣民眾黨立委吳欣盈就職後首次質詢，雖難免緊張，但全程笑容滿面，優雅靦腆；被問到首次質詢為自己打幾分，她說新生報到，還要再努力，請大家多指教。

她今天在質詢台上主要詢問台灣國際競爭力和景氣問題，提出GCI、WCI、ESG等數據，質詢行政院長蘇貞昌和國發會主委龔明鑫。

蘇說，台灣在很多國際權威機構的評比中表現亮眼，但還有很多努力的空間。龔補充說明，以權威性的ＩＭＤ世界競爭力指數，台灣今年排到第七，大概是九年來最好的成績；主要原因是研發持續精進，基礎建設方面名次也提升了；主要是企業效能，在疫情期間還是表現的很好，所以名次還是在持續的提升中。

吳欣盈客氣回「謝謝，我們都有共識」，隨後提出行政院公布的數據，指出台灣人最富有的20%和最窮的20%之間差距越來越大，她說「這部分是我比較擔憂的」盼未來能協助中小企業轉型，提升企業競爭力。

今天質詢後她在臉書張貼自己首次質詢的照片，寫下「人生初體驗！今天完成第一次院會總質詢，還要再努力」引來多位同黨委員留言，民眾黨團立院總召邱臣遠回「欣盈加油」、副總召賴香伶留言「很棒喔」、黨團辦公室主任陳琬惠回「欣盈讚」。

邱臣遠說今吳欣盈首次質詢，讓他想起自己第一次站在質詢台上的心情，「當然緊張啊」，認為吳欣盈選擇自己擅長且熟悉的國際競爭力議題發揮，第一次質詢緊張難免，但她表現的「很到位」。

今天是台灣民眾黨立委吳欣盈就職後首次質詢。 記者歐陽良盈／攝影
今天是台灣民眾黨立委吳欣盈就職後首次質詢。 記者歐陽良盈／攝影
今天是台灣民眾黨立委吳欣盈就職後首次質詢，雖難免緊張，但全程笑容滿面，優雅靦腆。 圖／截取自國會直播網站
今天是台灣民眾黨立委吳欣盈就職後首次質詢，雖難免緊張，但全程笑容滿面，優雅靦腆。 圖／截取自國會直播網站
吳欣盈今天在臉書張貼自己首次質詢的照片，寫下「人生初體驗！今天完成第一次院會總質詢，還要再努力」引來多位同黨委員留言，民眾黨團立院總召邱臣遠回「欣盈加油」、副總召賴香伶留言「很棒喔」、黨團辦公室主任陳琬惠回「欣盈讚」。 圖／截取自吳欣盈臉書粉絲團
吳欣盈今天在臉書張貼自己首次質詢的照片，寫下「人生初體驗！今天完成第一次院會總質詢，還要再努力」引來多位同黨委員留言，民眾黨團立院總召邱臣遠回「欣盈加油」、副總召賴香伶留言「很棒喔」、黨團辦公室主任陳琬惠回「欣盈讚」。 圖／截取自吳欣盈臉書粉絲團
今天是台灣民眾黨立委吳欣盈就職後首次質詢，雖難免緊張，但全程笑容滿面，優雅靦腆；被問到首次質詢為自己打幾分，她說新生報到，還要再努力，請大家多指教。 記者歐陽良盈／攝影
今天是台灣民眾黨立委吳欣盈就職後首次質詢，雖難免緊張，但全程笑容滿面，優雅靦腆；被問到首次質詢為自己打幾分，她說新生報到，還要再努力，請大家多指教。 記者歐陽良盈／攝影
出任民眾黨不分區立委的新光金大公主吳欣盈下午第一次在立法院質詢，結果忘了拿簡報遙控器，笑著跑下台去座位上拿。 記者蘇健忠／攝影
出任民眾黨不分區立委的新光金大公主吳欣盈下午第一次在立法院質詢，結果忘了拿簡報遙控器，笑著跑下台去座位上拿。 記者蘇健忠／攝影

競爭力 台灣民眾黨 行政院

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