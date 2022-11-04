吳欣盈第一次上質詢台 黨團總召讚表現「到位」

今天是台灣民眾黨立委吳欣盈就職後首次質詢，雖難免緊張，但全程笑容滿面，優雅靦腆；被問到首次質詢為自己打幾分，她說新生報到，還要再努力，請大家多指教。

她今天在質詢台上主要詢問台灣國際競爭力和景氣問題，提出GCI、WCI、ESG等數據，質詢行政院長蘇貞昌和國發會主委龔明鑫。

蘇說，台灣在很多國際權威機構的評比中表現亮眼，但還有很多努力的空間。龔補充說明，以權威性的ＩＭＤ世界競爭力指數，台灣今年排到第七，大概是九年來最好的成績；主要原因是研發持續精進，基礎建設方面名次也提升了；主要是企業效能，在疫情期間還是表現的很好，所以名次還是在持續的提升中。

吳欣盈客氣回「謝謝，我們都有共識」，隨後提出行政院公布的數據，指出台灣人最富有的20%和最窮的20%之間差距越來越大，她說「這部分是我比較擔憂的」盼未來能協助中小企業轉型，提升企業競爭力。

今天質詢後她在臉書張貼自己首次質詢的照片，寫下「人生初體驗！今天完成第一次院會總質詢，還要再努力」引來多位同黨委員留言，民眾黨團立院總召邱臣遠回「欣盈加油」、副總召賴香伶留言「很棒喔」、黨團辦公室主任陳琬惠回「欣盈讚」。