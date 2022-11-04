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林右昌2度確診 第一時間通知蔡總統「我確診了」
基隆市長林右昌打過3劑疫苗，今天中午仍二度確診，中午已返家休息，目前身體都還好，只有喉嚨有些不舒服，由於2日晚他才和蔡英文總統一起出席毛小孩之夜，還坐在一起吃飯，林右昌已通知總統「我確診了」。
林右昌7月第一次確診，他當時在臉書說，剛開始一直維持輕微發燒與咳嗽狀態，到了傍晚打噴嚏、流鼻水的症狀都有。雖然吃了退燒藥但發燒變得更嚴重，甚至睡一睡開始飆汗，還把衣服、床單與被子都弄濕透，在飆完汗後，則變得會畏寒，蓋被子還覺得冷，一整晚來來回回折騰了好幾次
今天二度確診，中午他喉嚨有些不舒服，快篩後陽性，距上次確診超過3個月，目前除了喉嚨有些微不適外，沒有其他狀況，他請大家放心。
林右昌2日曾出席基隆市長候選人蔡適應的毛小孩之夜，當時林右昌、蔡適應、蔡總統和所有市議員候選人在一家咖啡店內拍宣傳照、一起吃飯，並和狗狗互動。各議員候選人已注意自己健康狀況。
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