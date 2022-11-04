藍曝光經濟黨與鄭文燦合照 鄭運鵬：兩相對比了解差別

抹紅大戰持續開打，民進黨影射國民黨桃園市長候選人張善政，與經濟黨關係匪淺，而張競辦今PO出桃園市長鄭文燦與經濟黨主席合照，質疑鄭文燦；民進黨桃園市長候選人鄭運鵬表示，提出的照片只證明公開場合大家禮貌性的合照及跟被要求的簡單性合照差別，反倒是精心安排張的授證才需說清楚。

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬馬不停蹄跑行程，今在大溪、中壢車掃，鄭受訪回應，看到這照片更證明公開場合大家禮貌性的合照，跟被要求的簡單性的合照差異。

鄭運鵬說，鄭文燦是坐著跟她的禮貌性合照，而張善政則是接受他們的黨職顧問，狀況完全是不同，相信市民很容易分辨。因此張善政應跟被騙的受害人，公開清楚說明甚至是道歉。

鄭運鵬也和立委湯蕙禎車掃，他也強調，每一個縣市對民進黨來說都是非常重要，也相信北三都加上基隆都有勝選的目標，每一仗都打好，每一場都勝選，然後我們的議員都全壘打，相信這是一致的目標，不會考慮其他政治上的影響。