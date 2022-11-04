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基隆市長林右昌二度確診 2日晚間曾坐在蔡總統旁邊

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基隆市長林右昌二度確診 2日晚間曾坐在蔡總統旁邊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市長林右昌（中）二度確診。聯合報系資料照／記者游明煌攝影
基隆市長林右昌（中）二度確診。聯合報系資料照／記者游明煌攝影

曾經確診過的基隆市長林右昌，今天下午在臉書說，中午他喉嚨有些不舒服，快篩後陽性，因為離上次確診超過3個月，「很抱歉要跟大家報告，我二次確診了」。

林右昌在臉書說，疫情期間，為了保護市民朋友及親友的健康狀況，只要有出現感冒症狀他都會進行快篩。今天中午，喉嚨有些不舒服，快篩後陽性，因為離上次確診超過3個月，很抱歉他要跟大家報告，他二次確診。

林右昌說，接下來他會在家中進行居家隔離，以視訊與網路聯繫工作，目前除了喉嚨有些微不適外，沒有其他狀況，請大家放心。

蔡英文總統2日晚間，曾到基隆參加民進黨市長候選人蔡適應的毛小孩之夜，為蔡適應拉抬造勢，當時林右昌也出席，總統就坐在林右昌旁邊。

蔡英文當時說，蔡適應是個很貼心的爸爸，知道怎麼照顧毛小孩，為毛小孩打造友善的環境，也提出相當務實的政見，希望市民朋友支持蔡適應。蔡總統也帶來Maru、樂樂，分享她養狗的樂趣。

基隆市長林右昌二度確診，2日晚曾坐蔡英文總統旁邊。記者游明煌／翻攝
基隆市長林右昌二度確診，2日晚曾坐蔡英文總統旁邊。記者游明煌／翻攝

林右昌 新冠肺炎 COVID-19 蔡英文

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