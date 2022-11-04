陳檡文同桌黑道 游毓蘭：任務需要有報備、另兩警在場

中央警察大學校長陳檡文被爆5年前警政委員任內與黑道人士共赴豪宅招待所，陳檡文承認確有此事，目的是替刑事局蒐集情資。國民黨立委、警大前教授游毓蘭表示，陳檡文當時確實是任務需要所去，且高層都知情，還有另兩位警官在場可作證，她認為此事屬刑警專業範圍，且在有報備情況下，不應過於苛責。

不過游毓蘭也強調，這當然僅限刑警任務需要，若是像分局長接受黑道招待、或有些人說黑金介入警方人事，和查案沒關係的，就是官箴敗壞，一定要嚴查嚴辦。

游毓蘭指出，陳檡文是刑警出身，一路也都是槍林彈雨辦案過來，當時台灣治安有賴這些刑警打拼，而確實刑警在查案、找線索過程，很可能因任務需要，要跟道上人士詢問「不入虎穴焉得虎子」，重點是當時的高層有無知情、是否真的有必要如此查案。

游毓蘭表示，不只台灣警方，像美國警方如聯邦調查局FBI等，也曾和她討論過，會和黑道有往來接觸，為了獲取情資「水至清則無魚」。游毓蘭也舉例，像是槍擊案爆發，刑警會向道上兄弟打探，有時能得知一些辦案線索。

游毓蘭指出，據她了解，當時陳檡文負責該案相關情資搜集，因此陳檡文去赴宴，相關高層都知情，而且有另兩名警官也在場，可能爆料者沒提到，但兩位警官她也都認識，算是有人證。游毓蘭也說，她一早就有和陳檡文詢問此事，陳檡文也毫不掩飾，就和她說有去、但是是任務需要。

游毓蘭也強調，關鍵是第一要是刑警辦案需求，再來則是有無報備，如果都符合，當然問題不大，因此她不認為陳檡文要為此下台，不過如果是說像警分局長無業務需求和黑道來往，又或是之前傳出有黑道介入警界人事，這些都才是有違法疑慮，都要調查清楚、避免警紀敗壞。