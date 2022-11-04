大阪世博會僅以企業名義參加 藍委質疑日本是否真挺台

國民黨立委林為洲今在院會質詢行政院長蘇貞昌，台日關係友好，但2025年世博會在大阪舉行，台灣只能用企業名義參加，連在世博會名稱上都無法挺台灣，其他面向還可以期待日本的支持嗎？蘇揆回，先存在再進步，總會到目的地。

林為洲說，2025年世博會在大阪舉行，政府四年共編40億，但沒辦法用台灣、中華民國等名義參加，也沒辦法用奧運模式中華台北名義參加，連用英文Formosa名義也沒辦法，只能用企業名義參加，實在很挫折。常聽到一句金句說，「台灣有事就是日本有事」，就是說日本會挺我們，但是在世博會名稱上都沒辦法挺我國，還可以期待其他面向挺台灣嗎？

林為洲質疑，我方一步退一步，退到連用「Formosa」都沒辦法，日本真的有這麼挺嗎？如果中國給日本壓力，台灣有事的時候，日本真的會為台灣挺身而出嗎？他問蘇揆，政府有沒有針對這件事向日本表達抗議。