南勢溪引水民間反彈 王美花：經濟部已退回計畫再溝通

因應去年歷經百年大旱，水利署啟動「南勢溪引水至石門水庫工程計畫」，要將新北市烏來南勢溪跨域引水至桃園石門水庫，因位處台北水源特定區上游，引發環團跟部落抗爭。民進黨立委江永昌今天質疑，當初「南勢溪引水至石門水庫工程計畫」經評估認為不可行，為什麼現在又重新提出，引發民怨沸騰及不安。經濟部長王美花表示，經濟部已經把該計畫從環保署退回，持續跟相關團體跟原住民溝通，評估可行性。

水利署提出南勢溪引水至石門水庫計畫，欲開鑿全程17.2公里、直徑達5米的隧道越域引水，從新北市烏來南勢溪上游引水至大豹溪上游車寮坑，再送水到石門水庫上游，環團局居民擔心破壞生態，也影響600萬雙北市民用水權益。

江永昌今天於立法院施政總質詢指出，當初板新水廠跟南勢溪引水是兩個平行方案，最終選擇板新水廠方案，主要是評估南勢溪跨域引水不可行，既然當初評估不可行，為什麼多年又重新提出引發民怨。

江永昌質疑，當初不可行原因寫得很清楚，現在又被拿出來討論很訝異，到底是民生缺水、農業缺水還是產業缺水，尤其近期台積電傳要去桃園設廠，難道有缺水問題嗎？

王美花說，這個方案是因應百年大旱後提出，跟十年前情況不同，主要是用水持續增加，不論民生、農業、產業都要用水，目前該方案仍持續溝通，會納入相關意見評估可行性。

行政院長蘇貞昌也說，過去石門水庫供水給台北縣，他擔任縣長時提出共飲翡翠水，現在新北市九成都飲用翡翠水，讓石門水庫可以供水新竹。蘇貞昌強調，跨域引水絕對不會破壞生態，而是要把水留下來，會思考引水跟生態如何能不互相牴觸。

江永昌反駁，南勢溪引水和翡翠水庫沒有關係，翡翠水庫是北勢溪，且曾文水庫越域引水，也曾有疑慮，更不用說保育類物種會受破壞。蘇貞昌回應，「物種絕對不能受破壞，這點放心。」