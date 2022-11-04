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為年輕城市打造運動生活圈 楊文科提修建9處運動場館

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣內6所學校新建半戶外球場，讓學生運動不受天候限制。圖／楊文科競辦提供
新竹縣內6所學校新建半戶外球場，讓學生運動不受天候限制。圖／楊文科競辦提供

尋求連任的國民黨新竹縣長候選人楊文科，積極開拓年輕選民支持，要提升全民運動風氣，將全台第2年輕城市新竹縣，打造為健康休閒城市；近4年陸續完成新建竹北國民運動中心、學校半戶外球場、規畫設計竹東全民運動館，未來也將持續針對全縣9座運動場館進行整修、建設。

因應竹縣年輕新移民及運動人口增長，縣府積極在轄內規畫設立運動中心、體育館、運動公園等設施；其中，竹北國民運動中心在2019年啟用，設備完善新穎、交通便利，迄今已吸引超過100萬人次造訪，連結周邊新竹縣體育館、體育場及第二運動場，形成縣民日常運動生活圈。

竹北之外，湖口鄉王爺壟運動公園也在今年3月底啟用，公園內除規畫標準直排輪場地，也設置多功能槌球場及4座風雨球場。在溪南的竹東鎮，也將興建新竹縣第2座國民運動中心「竹東全民運動館」，目前積極進行細部設計中，規畫有新型態健身房、多功能運動設施，預計2024年底完工。

此外，楊文科也重視縣內校園運動環境，積極爭取經費，2020年獲教育部補助5340萬，於縣內6所學校新建半戶外球場，提供學生風雨無阻的運動空間。

未來也規畫將頭前溪北岸堤外高灘地，打造為32公頃大型休憩場域，設置綜合球場、滑輪練習場、兒童單車場，以及共融式遊戲場、寵物公園、人工溼地和綠帶等。

楊文科競選總部表示，若順利連任將持續針對縣內運動場館進行整修、建設，包括「新竹縣體育館整修工程」、「新竹縣游泳館整修工程案」、「竹東鎮立羽球館整修工程」、「新竹縣竹東鎮立游泳池整修工程」、「五峰鄉多功能體育館修繕工程」、「新竹縣芎林鄉公三公園籃球場改建風雨球場規劃設計暨工程案」、「新豐鄉後營區野戰公園（公2及兒4）風雨球場計畫案」及「尖石鄉鐵嶺球場改善工程」等9案。

湖口王爺壟運動公園內規畫興建標準直排輪場地。圖／楊文科競辦提供
湖口王爺壟運動公園內規畫興建標準直排輪場地。圖／楊文科競辦提供
竹北國民運動中設備完善新穎，2019年啟用迄今已超過100萬人次造訪。圖／楊文科競辦提供
竹北國民運動中設備完善新穎，2019年啟用迄今已超過100萬人次造訪。圖／楊文科競辦提供

2022大選 新竹縣選舉 楊文科

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