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黃國昌揭露陳檡文接受黑道招待 侯友宜回應了

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
前立委黃國昌今天踢爆，警大校長陳檡文在2017年8月擔任警政委員時，由黑道接送出入招待所。新北市長侯友宜受訪表示，「我不太了解」。記者江婉儀／攝影
前立委黃國昌今天踢爆，警大校長陳檡文在2017年8月擔任警政委員時，由黑道接送出入招待所。新北市長侯友宜受訪表示，「我不太了解」。記者江婉儀／攝影

前立委黃國昌今天踢爆，警大校長陳檡文在2017年8月擔任警政委員時，由黑道接送出入招待所。新北市長侯友宜受訪表示，「這件事我不太了解」。

侯友宜今天與8名候選人同台，侯友宜化身母雞拉抬小雞選情，這次選舉新人因為戴口罩，民眾對於新人的提出政策不了解，年輕人願意為公共事務投入熱忱，展現愛這塊土地的力量，希望更多人給予加油、打氣，展現年輕人的力量，再給他們多一點力量。

侯友宜今天早上先到三重果菜市場關心攤商狀況，外界解讀為是爭取南部鄉親支持度。侯友宜表示，三重果菜市場很多是南部來的鄉親，已經認識多年，這幾年也不斷跟果菜公司溝通，期待協助三重國菜市場搬遷後，可以建構現代化、智慧化，兼具觀光休閒交易的好地方，期待一起並肩作戰，讓果菜市場有更好的環境跟行銷亮點。

對於接下來請假後的選舉規劃，侯友宜表示，北北基桃都是一起共同的生活圈，本來就要團結面對，台北基隆桃園好，新北才會好，用共好的方式大家一起努力，希望心目中的候選人都能當選，好好做事，讓大台北發展越來越好，北北基桃1126給予加油。

恩恩爸今天到新北地方法院對新北市政府等3機關提告，侯友宜表示，尊重，配合法院程序，尊重家屬，在過程中全力配合。

近期有民眾反映，接到自稱是立委余天的電話，要讓新北市長侯友宜選總統，市長投給民進黨籍候選人林佳龍。侯友宜只說，2022新北市長選舉，侯友宜拚一個好日子，11月26日請大家給做事團隊拉票、催票、投票，繼續為新北市民努力。

新北市長 侯友宜

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