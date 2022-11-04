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謝龍介指南科塞車市府無力解決 市府稱三管齊下改善

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
謝龍介指南科塞車市府無力解決 ，市府稱三管齊下改善。記者周宗禎／攝影
謝龍介指南科塞車市府無力解決 ，市府稱三管齊下改善。記者周宗禎／攝影

南科園區周遭聯外道路尖峰時段經常塞車，國民黨市長候選人謝龍介質疑市府改善不力；市府交通局表示，已運用AI影像辨識等技術即時掌握及疏導交通，另協調營建署南區工程處儘速完成永安路拓寬並分段開放，預計3天後永安路從仁愛街至永安橋路段都再增加1個車道，「三管齊下改善壅塞回堵問題」。

交通局長王銘德指出，面對南科通勤交通問題，交通局已掌握壅塞瓶頸點並提出解方逐步推動改善，目前已協調營建署南區工程處儘速完成永安路拓寬工程，並分段開放完工車道紓解車流。

他說，另在安南區長和路永安橋經由北外環道路、鹽水溪堤頂道路往返南科新港社大橋下、台1線中正北路、國8新市交流道及國8安定交流道等路段，交通局也都加強路況監控，並針對河堤道路衍生的車流壅塞回堵與機車逆向行駛等問題邀集相關單位現勘，已決議增設「雙黃線路段禁止超車」、速限標誌告示牌，並加強警力疏導。

王銘德表示，交通局已在南科主要通勤路段設置6座即時提供路況與改道資訊的電子資訊看板(CMS)，並運用AI影像辨識及雲端分析技術即時調整瓶頸路段的號誌時間，這也將運用在車流漸多的安定交流道往樹谷方向，預期可提高10%車行速率。

交通局指出，從永康六甲頂經河堤道路、長和路、鹽水溪堤防道路、樹谷大道等道路進入南科園區，市府除蒐集交通數據外，也不定期進行實際道路駕駛測試，行駛時間約30分鐘。

南科 車道 AI

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