故宮去年文物毀損 陳以信要求公開政風室6小時錄音

率先揭露故宮去年發生文物毀損案的國民黨立委陳以信上午在立院國是論壇表示，故宮打破文物案引起舉國譁然，外界要求故宮公佈真相，但故宮的調查卻像是擠牙膏、趕牛車，逼一點、公佈一點，公佈越多 疑點卻是越多。

他表示，尤其國人對第三件、清乾隆青花瓷摔破有最多的質疑，調查報告故宮遲遲不肯交出，但故宮院長吳密察昨天卻主動透過媒體放話，公佈部分的調查內容，請問故宮為何不是將報告送來立法院，為何是透過媒體放話，請問故宮到底是應該向立法院負責，或是向媒體負責。

陳以信表示，他也要請問行政院長蘇貞昌，第三份報告看過了嗎，如果蘇揆都沒有看過，故宮可以逕行對媒體公開嗎？

他表示，至於第一件明朝弘治款雙龍小碗的調查過程，也讓人感到匪夷所思。去年2月3日事發之後，吳密察也知道事態嚴重，立即向蘇揆報告，但為何現場探勘卻等到3個禮拜之後才進行，為何調閱資料卻等到3個月之後才進行，為何人員的約談更等到半年之後才進行，請問故宮調查如此延宕到底是在等什麼？

陳以信表示，尤其故宮內部的訊息指出，政風室調查過程中，有6小時的錄音檔，相關重要的內容為何，為什麼沒有將錄音檔對外公開，為何不敢對外公開？他要求行政院必須要責成故宮，盡快公開這6個小時錄音檔的文字內容

，將真相對國人公開。

陳以信另指出，其實事發至今，故宮面對國寶的輕忽態度最令外界咋舌，近來面對蘭千山館文物的態度更是如此。

當年蘭千山館的文物寄存故宮，就是因為具有國寶價值，現在故宮卻要以庫存空間不足為由，要把這批國寶逐出故宮，故宮這種輕視重要文物的態度真的不可思議。

他表示，然而此事其來有自，因為自民進黨政府上台後，意圖在中華文化最核心、最精髓的故宮搞去中國化，為此不惜要把故宮南院降格為亞洲藝術博物館，進而還要把故宮降格為行政院的三級單位，於是民進黨政府刻意忽視故宮專業，頻頻任用具有特定政治意識形態的院長，用外行來領導內行。

陳以信表示，尤其吳密察上任後，恣意更動故宮的內部結構，無端整併不同的處室，甚至大量引進故舊親信，在故宮內部大換血，意圖政治改造故宮，對故宮的傷害最深。

他批評，今天民進黨政府視故宮於無物，棄國寶如敝屣，這樣的民進黨政府，一定會遭到全體國人的唾棄。