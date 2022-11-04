爭取公務員選票 鍾東錦、徐定禎各發表「一封信」
苗栗縣長候選人鍾東錦、徐定禎為了爭取公務員選票，今天上午均公布「一封信」，向苗栗縣政府及縣內公務員喊話；鍾以臉書溫情發文「我想，邀請你跟我一起，陪我再走上這一段旅程，好嗎？」徐則舉行記者會承諾，若有幸當選，沒有派系糾葛，更沒有黑道財團掛勾。
鍾東錦以防疫情、抗大旱，肯定縣府同仁在壓力之下冒雨前行，為民守在第一線的身影。接著，他稱八年以前，縣政之困窘，在徐耀昌縣長主政下，胼手胝足，篳路藍縷，終至曙光再次招呼著白雲，將陽光從雲霞霧靄後推送而出，再次閃耀大地。
鍾東錦強調，依法行政，留用人才，每一個同仁都是耗費國家資源培養而出的中流砥柱，「沒有你們」他無以回報選民的支持與信任。「也許這場選戰還沒走到尾聲，也許這個故事還無法窺見結局，但沒有各位做我的後盾，即便勝選，我也沒有信心，能尋覓到如此穩健且踏實的堅強團隊。」
今天上午11點左右，徐定禎則在頭份競選總部，會同競選總部總督導徐賢德發表「致苗栗縣公務同仁的公開信」，爭取縣內公務人員支持，徐承諾若有幸當選，沒有派系糾葛，更沒有黑道財團掛勾。
徐定禎表示，這是一場正邪對決選舉，近日接到苗栗縣內公務員指稱遭到壓迫，被要求支持某縣長候選人，甚至害怕以後黑道治縣，內心感到相當恐懼。他呼籲，若有公務員因縣長選舉，在機關內遭到壓迫或排擠，其競選總部有提供專線檢舉電話037-684488，並保證維護隱私。
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