藍委曝蘇建榮12月離職？ 蘇貞昌否認：做的很好

行政院長蘇貞昌今到立法院備詢，國民黨立委羅明才質詢蘇貞昌時表示，聽說財政部長蘇建榮12月份要離職，請問接任人選應具備何條件？蘇貞昌答詢時先是一愣，接著表示，「沒有啦，蘇部長做得很好。」蘇貞昌並指出，每個人都有各種情況，但團隊應該怎麼做，大家都會一起努力、為國做事。

羅明才表示，蘇建榮借調時間到12月，蘇建榮自己私底下也說「大概12月時間就到了」。

蘇貞昌答詢時先是否認此事，稱讚蘇建榮做得很好，接著表示，「借調時間是一回事、他（指蘇建榮）有沒有要離開是一件事」。當羅明才問所以蘇建榮可以再留任？蘇貞昌說，「當然啊」。

蘇貞昌表示，每個人都有各種情況，但團隊應該怎麼做，大家都會一起努力、為國做事，展現自己能力的同時也「共赴理想、為國做事」。

羅明才問蘇貞昌，當行政院長一段時間，近期也算破紀錄，下一步會不會出來選總統？蘇貞昌回說，這題很多人問過他，他也回答過很多次，「不會癢了啦」。