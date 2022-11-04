快訊

提早終結交通黑暗期！ 交長：國1五堵到汐止主線11月7日全面通車

評／《流麻溝》是洗腦之作？他指電影顛覆「她們」的形象

MLB／太空人開轟加美技險勝先聽牌 韋蘭德世界大賽終於贏了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳檡文與黑道出入招待所 徐國勇下令政風處徹查

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
警大校長陳檡文被爆與黑道共赴招待所。本報資料照片
警大校長陳檡文被爆與黑道共赴招待所。本報資料照片

時代力量前立委黃國昌今天爆料收到檢舉顯示，現任警大校長陳檡文在2017年擔任警政委員時，由黑道送往台北市松勤街88號的豪宅招待所，還找來傳播妹同歡。內政部表示，這雖是5年多前發生的事情，部長徐國勇今早第一時間已下令政風處徹查，秉持毋枉毋縱精神，以釐清案情。

內政部另表示，兩年多前曾有媒體披露，高階警官涉入此招待所，當時徐國勇即已責成警政署徹查；當時警政署回報「查無不法」。現媒體報導另有現任高階警官於5年多前也曾出入，徐國勇今早即已要求政風處調查。

黃國昌上午在臉書表示，陳檡文接受黑道招待的時間是在2017年8月24日晚上，陳抵達招待所門口後，綽號「鱸鰻」的天道盟蘆洲角頭林秉文先從副駕駛座下車，恭敬地幫後座的陳檡文開車門。陳大搖大擺地走進招待所，林秉文、高利貸當鋪老闆林彥廷隨侍在後，小弟及傳播妹們也紛紛進入。

他質疑，這樣的景象令人痛心，如此位高權重的高階警官，竟然與操縱職棒打假球、經營賭場的黑道角頭，在奢豪的招待所開趴同樂，雖然是五年前的事，但已明顯跨越警紀紅線，行徑腐敗至極。

林秉文是金星集團董事長，年輕時是出身蘆洲的角頭，近年因為替澎恰恰處理上億元債務聲名大噪，10多年前林秉文捲入米迪亞暴龍隊打假球案，被高院依詐欺取財罪判刑2年，隨後他轉往澳門賭業發展。

本月2日，林秉文因牽涉一筆一億元的詐騙集團洗錢金流，2日在新北檢指揮下，被刑事局逮捕。檢警查扣7000多萬元現金，並將林秉文及其他10餘名涉案共犯移送，檢方訊後裁定300萬元交保。

林秉文 徐國勇 黑道

延伸閱讀

與黑道同桌宴飲 陳檡文：邀請我提的 想藉由餐敘打聽「白狼」

黃國昌爆：警大校長陳檡文曾接受黑道招待 找傳播妹同歡

訪金門遭問與內湖分局長餐敘一事 徐國勇：是胡亂爆料

點名江聰淵、蔡適應涉黑 黃國昌：民進黨侮辱台灣人智商

相關新聞

與黑道同桌宴飲 陳檡文：邀請我提的 想藉由餐敘打聽「白狼」

中央警察大學校長陳檡文被爆與黑道人士共赴豪宅招待所開趴同歡，期間還找傳播妹同歡，前立委黃國昌在臉書痛批跨越警紀紅線，行徑...

陳檡文與黑道出入招待所 徐國勇下令政風處徹查

時代力量前立委黃國昌今天爆料收到檢舉顯示，現任警大校長陳檡文在2017年擔任警政委員時，由黑道送往台北市松勤街88號的豪...

世博砸20億台灣被消失 藍：馬執政民間出資、稱台灣館

2025年日本大阪世界博覽會，經濟部編列20億元預算參展，但我國無法以「台灣」為名參展，僅能透過企業名義參加引發質疑。國...

無法以台灣名義參加世博會 蘇貞昌：團結對外別潑冷水

國民黨今天開記者會抨擊世博會台灣被消失，質疑台日友好難道是假象？行政院長蘇貞昌今天表示，要參加相關展覽有一定的國際要求，...

謝龍介指南科塞車市府無力解決 市府稱三管齊下改善

南科園區周遭聯外道路尖峰時段經常塞車，國民黨市長候選人謝龍介質疑市府改善不力；市府交通局表示，已運用AI影像辨識等技術即...

黃國昌揭露陳檡文接受黑道招待 侯友宜回應了

前立委黃國昌今天踢爆，警大校長陳檡文在2017年8月擔任警政委員時，由黑道接送出入招待所。新北市長侯友宜受訪表示，「這件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。