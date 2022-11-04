陳檡文與黑道出入招待所 徐國勇下令政風處徹查

時代力量前立委黃國昌今天爆料收到檢舉顯示，現任警大校長陳檡文在2017年擔任警政委員時，由黑道送往台北市松勤街88號的豪宅招待所，還找來傳播妹同歡。內政部表示，這雖是5年多前發生的事情，部長徐國勇今早第一時間已下令政風處徹查，秉持毋枉毋縱精神，以釐清案情。

內政部另表示，兩年多前曾有媒體披露，高階警官涉入此招待所，當時徐國勇即已責成警政署徹查；當時警政署回報「查無不法」。現媒體報導另有現任高階警官於5年多前也曾出入，徐國勇今早即已要求政風處調查。

黃國昌上午在臉書表示，陳檡文接受黑道招待的時間是在2017年8月24日晚上，陳抵達招待所門口後，綽號「鱸鰻」的天道盟蘆洲角頭林秉文先從副駕駛座下車，恭敬地幫後座的陳檡文開車門。陳大搖大擺地走進招待所，林秉文、高利貸當鋪老闆林彥廷隨侍在後，小弟及傳播妹們也紛紛進入。

他質疑，這樣的景象令人痛心，如此位高權重的高階警官，竟然與操縱職棒打假球、經營賭場的黑道角頭，在奢豪的招待所開趴同樂，雖然是五年前的事，但已明顯跨越警紀紅線，行徑腐敗至極。

林秉文是金星集團董事長，年輕時是出身蘆洲的角頭，近年因為替澎恰恰處理上億元債務聲名大噪，10多年前林秉文捲入米迪亞暴龍隊打假球案，被高院依詐欺取財罪判刑2年，隨後他轉往澳門賭業發展。

本月2日，林秉文因牽涉一筆一億元的詐騙集團洗錢金流，2日在新北檢指揮下，被刑事局逮捕。檢警查扣7000多萬元現金，並將林秉文及其他10餘名涉案共犯移送，檢方訊後裁定300萬元交保。