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世博砸20億台灣被消失 藍：馬執政民間出資、稱台灣館

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨立委費鴻泰(圖左一)指出，前總統馬英九執政時參加上海世博，不僅由民間全出僅花10億，也在亞洲館區建「台灣館」，現在大阪世博花公帑20億還不能用台灣，政府要負責。圖／國民黨立法院黨團提供
國民黨立委費鴻泰(圖左一)指出，前總統馬英九執政時參加上海世博，不僅由民間全出僅花10億，也在亞洲館區建「台灣館」，現在大阪世博花公帑20億還不能用台灣，政府要負責。圖／國民黨立法院黨團提供

2025年日本大阪世界博覽會，經濟部編列20億元預算參展，但我國無法以「台灣」為名參展，僅能透過企業名義參加引發質疑。國民黨立委費鴻泰指出，前總統馬英九執政時參加上海世博，不僅由民間全出僅花10億，也在亞洲館區建「台灣館」，現在台灣花了公帑20億卻連「Formosa」都不能出現，外交部長吳釗燮、駐日代表謝長廷都要為此負責。

費鴻泰表示，馬英九當總統時，要求2010年去上海世博不能矮化國格，所以政府不出資，以民間募資10億的方式參加，而當時參展名稱是「台灣館」，反觀這次花了經濟部預算20億，只能用「玉山數位科技」的企業名稱參展，要用台灣、「Formosa」都被拒絕。

費鴻泰更嘲諷表示，這次不要說台灣或中華民國，連民進黨批評說是矮化台灣的「中華台北」都爭取不到，吳釗燮、謝長廷「都在鬼混嗎？」，吳釗燮曾稱日方是「大哥哥」，他要問「大哥哥跑到哪裡去了？」

國民黨立委賴士葆指出，使用公司名稱參展，就是作踐自己，政府花了錢，還要踐踏自己國格，什麼名字都拿不出來，政府號稱台、日關係好，根本就是無稽之談，外交部和謝長廷要出來面對，捍衛國國格與國家主體性。

國民黨立委李德維表示，用玉山公司的名義參展，要怎麼增加台灣國際能見度？這次是經濟部編預算，但是是外交部一手策劃、到日本談回來的，卻連以台北這種首都名稱參加都辦不到，「難道政府公帑、人民血汗錢這麼好花嗎？」

李德維表示，國民黨團要求，政府對世博要重新來談，否則將來在立法院，國民黨對於相關外交部預算審查，以及負責20億的經濟部，會用最嚴格的態度來要求，不能讓此事船過水無痕。

國民黨 外交部

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