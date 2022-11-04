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無法以台灣名義參加世博會 蘇貞昌：團結對外別潑冷水

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
對於無法以台灣名義參加日本大阪舉辦的世博會引發批評，行政院長蘇貞昌（中）上午前往立法院進行施政報告及備詢前受訪表示，別潑冷水，應團結一致對外。記者蘇健忠／攝影
對於無法以台灣名義參加日本大阪舉辦的世博會引發批評，行政院長蘇貞昌（中）上午前往立法院進行施政報告及備詢前受訪表示，別潑冷水，應團結一致對外。記者蘇健忠／攝影

國民黨今天開記者會抨擊世博會台灣被消失，質疑台日友好難道是假象？行政院長蘇貞昌今天表示，要參加相關展覽有一定的國際要求，我們爭取被國際看見，不要還沒達到100分，就是拚命地打擊、拚命地潑冷水，如果這樣，都什麼都不要做，台灣反而愈被限縮，

日本大阪將於2025年舉辦世博會，政府砸20億元籌備參展，結果不能以台灣名義參展，只能由企業名義參加，國民黨質疑，難道台日友好是假象，政府是否會持續爭取以台灣名義參加。

蘇貞昌表示，台灣無時無刻在爭取以台灣名義讓世界看見，但台灣的國際處境艱難，備受中國無理打壓，也是國人都非常清楚的事。面對向外爭取、向外拓展，無論在朝在野，大家應該團結一致，齊心努力，開拓更大的空間。

蘇貞昌說，要參加世博會相關展覽有一定的國際要求，所以爭取到先被看見，再漸漸愈來愈有路、愈寬廣，不要在還沒有達到100分，就是拚命地打擊、拚命地潑冷水，如果這樣，都什麼都不要做，台灣反而愈被限縮，希望大家給做事的人，給尋求突破的人一些鼓勵跟支持，一起團結對外。

蘇貞昌 世博 國民黨

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