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USTR：美助理貿易代表麥卡廷將參加美台貿易倡議會議
美國貿易代表署（USTR）3日宣布，美台將就台美21世紀貿易倡議舉行面對面的概念性討論，預計在8日到9日在紐約市舉行，美方由助理貿易代表麥卡廷（Terry McCartin）出席。
USTR表示，這項討論由美國在台協會（AIT）和台北駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）主持，與會的美方單位將包含USTR、白宮國家經濟委員會（NEC）、商務部、財政部、聯邦中小企業署（SBA）以及食品藥物管理局（FDA） 。USTR表示，相關會議不公開。
行政院經貿辦已宣布，「台美21世紀貿易倡議」第一回合談判，由經貿辦副總談判代表楊珍妮帶隊，雙方討論議題涵蓋貿易便捷化、反貪腐、法規實務及中小企業等議題。
為深化台美經濟體，台美雙方6月共同宣布啟動台美21世紀貿易倡議，該倡議涵蓋若干貿易領域，包括貿易便利化、法規制訂、農業、反貪汙、中小企業、數位貿易、勞工、環境、標準、國營企業以及非市場經濟等11項議題。
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