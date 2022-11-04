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桃園4議員候選人張善政競總抗議 新黨議員也到場 雙方互嗆

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
黃瓊慧（左起）、王珮毓、魏筠、藍士博到張善政競總抗議，並拿出準備好的中堂說明訴求。記者鄭國樑／攝影
黃瓊慧（左起）、王珮毓、魏筠、藍士博到張善政競總抗議，並拿出準備好的中堂說明訴求。記者鄭國樑／攝影

民進黨桃園市3位議員候選人和基進黨議員候選人藍士博，今天上午到國民黨桃園市長候選人張善政北區競選總部，抗議張擔任中華民族致公黨、經濟黨顧問，兩黨接連爆發詐欺與賣假藥事件，要求張道歉。

3位民進黨議員候選人包括黃瓊慧、王珮毓、魏筠和藍士博上午不到9點就到張善政競總門口，碰上新黨議員候選人游智彬開選舉「戰車」到場，還用擴音器抨擊蘇貞昌女兒蘇巧純參與總圖工程，違反蘇貞昌家人不投標、不參與公共工程的承諾，與批民進黨市長候選人鄭運鵬曾到大陸經商賺人民幣。「村長」市議員詹江村也到場開直播。

藍士博不滿游智彬影響他們的抗議行動，現場反擊游成為打手，還替中國發聲，並要求警方取締游的宣傳車違停和驅離。游智彬不示弱繼續講，魏筠、王珮毓一度要衝向戰車叫游智彬下車不然就離開，警方一字排開區隔兩邊陣營，表示違規停車已經開，同時和雙方溝通希望理智表達訴求阻卻衝突。

現場也有附近住家向雙方抗議妨害安寧，還冒出一名男子帶著一袋沙琪瑪突然往藍士博4人和支持者丟，警方立即制止防止衝突。稍後4人向媒體表達訴求準備離開，藍士博不滿游智彬還在廣播，撿起地上一塊沙琪瑪點心朝游智彬方向丟，警方趕緊再制止，游表示要提告。

藍士博等人稍後離開，原本要送「中堂」給張善政競總諷刺張任小黨顧問爆發詐騙，拉低歷任行政院長格局，但總部沒人出面而作罷，游智彬也在表達訴求後離開，4人抗議並和游智彬對嗆不到半小時結束。張善政上午在外拜票，知道10點才會北區競選總部。

游智彬也當場與4人唇槍舌戰。記者鄭國樑／攝影
游智彬也當場與4人唇槍舌戰。記者鄭國樑／攝影

游智彬 藍士博 議員

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