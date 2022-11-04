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張善政批鄭文燦也和經濟黨有瓜葛 鄭運鵬：張缺乏市長能力

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
鄭運鵬（左2）今早至大溪市場掃街拜票，有熱情鄉親送上包子、粽子及手作的「凍蒜」木作，替鄭運鵬加油打氣。記者翁唯真／攝影
鄭運鵬（左2）今早至大溪市場掃街拜票，有熱情鄉親送上包子、粽子及手作的「凍蒜」木作，替鄭運鵬加油打氣。記者翁唯真／攝影

國民黨桃園市長候選人張善政擔任經濟黨顧問卻爆出賣假藥，引發討論，張競辦昨也表示，桃園市長鄭文燦也曾邀經濟黨主席張采明出席活動並致詞，不過市府也出面澄清非主辦活動，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今受訪說，最重要的是張善政只參加統派和反獨促統小黨活動，卻被發現小黨別有所圖，顯見他缺乏擔任市長重要能力。

鄭運鵬今早至大溪市場掃街拜票，有熱情鄉親送上包子、粽子及手作的「凍蒜」木作，替鄭運鵬加油打氣。鄭運鵬說，很多活動市政府都會願意給予協助，但張善政只參加統派和反獨促統小黨的活動，擔任顧問黨職，之後又被大家發現政黨都別有所圖，利用政治訴求來做詐欺甚至賣假藥，可見得張善政缺乏擔任市長市民最重視的幾個條件。

鄭運鵬再批，張善政需要有識人之明，才不會被這些小黨所蒙蔽，擔任政黨、結交朋友都要有一定的分寸和能力，不然以後用職務來詐欺的這些人進到市政府後果不堪設想。

鄭運鵬說，第二是要有擔當，他做過的事情好像他都不太願意說明和負責任，他擔任農委會委託案計畫主持人，到現在還躲在公司的後面，也沒有正式說明過，相信這是市民朋友有所疑慮的地方。

張善政競辦轟迴力鏢打回去，因鄭文燦也曾邀經濟黨主席張采明出席活動並致詞，鄭運鵬今大溪市場掃街回擊，張善政缺乏擔任市長市民最重視的幾個條件。記者翁唯真／攝影
張善政競辦轟迴力鏢打回去，因鄭文燦也曾邀經濟黨主席張采明出席活動並致詞，鄭運鵬今大溪市場掃街回擊，張善政缺乏擔任市長市民最重視的幾個條件。記者翁唯真／攝影

鄭運鵬 桃園市長 張善政

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