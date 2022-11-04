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批辯論前通過高端EUA補件審查 藍委：為挽救陳時中選情

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨立委賴士葆(圖右一)批評，高端出招公布價格、EUA在台北市長辯論前一天通過，一切都是為了挽救民進黨台北市長候選人陳時中的選情。圖／國民黨立法院黨團提供
國民黨立委賴士葆(圖右一)批評，高端出招公布價格、EUA在台北市長辯論前一天通過，一切都是為了挽救民進黨台北市長候選人陳時中的選情。圖／國民黨立法院黨團提供

食藥署昨在召開高端疫苗保護效益評估專家會議後，宣布經專家一致決議、認同疫苗符合疫苗保護效益，通過高端EUA（緊急使用授權）補件審查，繼續維持高端EUA。國民黨立委賴士葆批評，高端出招公布價格、EUA在台北市長辯論前一天通過，一切都是為了挽救民進黨台北市長候選人陳時中的選情。

賴士葆質疑，食藥署昨天的EUA補件審查和高端之前的審查如出一轍，在沒人注意、事前沒人知道的晚上通過，舉國譁然，自己上周質詢衛福部長薛瑞元時，薛瑞元還信誓旦旦的表示，高端補件需要一個月時間審查，現在卻在台北市長辯論前夕火速通過。

賴士葆批評，一切都是為了陳時中要面對辯論鋪路，為陳時中準備資料，從10月底薛瑞元等衛福部官員密談「一連串動作就出來了」，包括原本說要保密5年的高端價格，突然由高端公司公布，接著高端補件審查又在不知道審查委員、不公開審查過程的情況下通過，就是為了選舉。

賴士葆指出，食藥署稱由審查委員14比0同意通過，日前在立法院曾通過臨時提案，要求審查過程要全程公開，薛瑞元也接受了，接下來要看衛福部「有沒有全程公開？」賴士葆也呼籲，政府下訂高端五百萬劑，現要報廢一百多萬劑，接下來要持續關注，政府會不會再花錢買高端。

國民黨立委費鴻泰也質疑，高端的通過過程一直都很詭異，其他疫苗像BNT、莫德納等已被國際認證者，當初都是期中報告出來，政府才發給EUA，唯有高端疫苗政府以國產疫苗為由，期中報告還沒做完，僅在二期實驗就發EUA，接著又延長補件期限、然後昨天快速審過。

費鴻泰指出，這樣的作法就是護陳時中選情、護高端股價，要求政府應該公布14個審查委員的名單，以及公布所有審查過程，解除人民疑慮。

高端疫苗 台北市長 賴士葆 2022大選 陳時中

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