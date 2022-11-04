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黃國昌爆：警大校長陳檡文曾接受黑道招待 籲政院徹查

聯合報／ 記者蔡晉宇歐陽良盈／台北即時報導
警大校長陳檡文。本報系資料照
警大校長陳檡文。本報系資料照

時代力量前立委黃國昌今天在臉書表示，大約在一個月前，收到檢舉指出，現任警大校長陳檡文在2017年擔任警政委員時，由黑道送往台北市松勤街88號的豪宅招待所，還找來傳播妹同歡。黃質疑，腐敗的陳檡文為何一路高陞？行政院應徹查嚴辦，給國人一個交代。

黃國昌表示，陳檡文接受黑道招待的時間是在2017年8月24日晚上，陳抵達招待所門口後，綽號「鱸鰻」的天道盟蘆洲角頭林秉文先從副駕駛座下車，恭敬地幫後座的陳檡文開車門。陳大搖大擺地走進招待所，林秉文、高利貸當鋪老闆林彥廷隨侍在後，小弟及傳播妹們也紛紛進入。

黃國昌指出，這樣的景象令人痛心，如此位高權重的高階警官，竟然與操縱職棒打假球、經營賭場的黑道角頭，在奢豪的招待所開趴同樂，雖然是五年前的事，但已明顯跨越警紀紅線，行徑腐敗至極。更該追問的是，陳檡文明顯有問題，為何後來卻可以平步青雲，在短短數年，一路升上航警局局長、新北市警察局局長、再榮任警察大學校長，到底是誰在幫陳檡文撐腰？誰要為這個人事任命負責？

黃國昌說，更為諷刺的是，陳檡文就任新北市警察局局長時，竟還送了各個分局一個「勿忘再鎖」的金色大鎖頭，表面上是提醒警察同仁謹守本份，實際上是要求基層員警上緊警紀的螺絲。

黃國昌表示，行政院應徹查嚴辦此案，陳檡文與內政部長徐國勇必須向社會大眾說明，接受黑道邀請、大搖大擺出入豪宅招待所，如此嚴重違反警察風紀的行為，對得起辛苦的基層弟兄嗎？這樣是要如何向黑道宣戰？警界高層如此腐敗的行為，要不要懲處？這樣的警界高層還適任嗎？這樣人擔任警大校長，還有資格侈言要「加強法紀教育和警紀教育」嗎？

黃國昌另指出，檢方日前指揮刑事警察局第七偵查大隊偵辦網路簽賭案，籲請檢方注意，是否有警界高層施壓，要求不准向上偵辦？刑事警察局如果被黑金外力介入干涉，輕縱特定犯罪嫌疑人，根本腐蝕了刑事警察的核心價值，是絕不能被忽視的嚴重問題。

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