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時力簽署不投降承諾書 提抗中保台方案倡修法

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
時代力量黨主席陳椒華今在立院舉行記者會，宣布簽署不投降承諾書，並提出時力「抗中保台方案」和相關修法草案，表達抗擊中共滲透的決心和信念，強調不投降不只是承諾，更要付諸立法行動。 記者歐陽良盈／攝影
時代力量黨主席陳椒華今在立院舉行記者會，宣布簽署不投降承諾書，並提出時力「抗中保台方案」和相關修法草案，表達抗擊中共滲透的決心和信念，強調不投降不只是承諾，更要付諸立法行動。 記者歐陽良盈／攝影

時代力量黨主席陳椒華今在立院舉行記者會，宣布簽署不投降承諾書，並提出時力「抗中保台」方案和相關修法草案，表達抗擊中共滲透的決心和信念，強調不投降不只是承諾，更要付諸立法行動。

陳椒華表示，時力提出的抗中保台方案，「抗中方案」呼籲防止中共在軍事、資訊、資金、選舉、宗教等五方面的滲透，提出反滲透法、營業秘密法、財團法人法、政治獻金法、國家安全法等五項修法草案；「保台方案」方面提倡廉能政治和居住正義，提貪污治罪條例、房屋稅條例等六項修法。

陳椒華表示，2021年中共國台辦發布的「台獨頑固份子」名單中，台灣幾個政黨主席裡，她是唯一在名單上的；時力的核心價值是國家正常化，對抗中共入侵，捍衛台灣民主，已揭露中資入侵高雄港、阻止中資滲透科學城物流等，抗中保台早已成為時代力量黨的ＤＮＡ。

時代力量黨主席陳椒華今在立院舉行記者會，宣布簽署不投降承諾書，並提出時力「抗中保台方案」和相關修法草案，表達抗擊中共滲透的決心和信念，強調不投降不只是承諾，更要付諸立法行動。 記者歐陽良盈／攝影
時代力量黨主席陳椒華今在立院舉行記者會，宣布簽署不投降承諾書，並提出時力「抗中保台方案」和相關修法草案，表達抗擊中共滲透的決心和信念，強調不投降不只是承諾，更要付諸立法行動。 記者歐陽良盈／攝影

中共 時代力量 陳椒華

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