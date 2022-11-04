時力簽署不投降承諾書 提抗中保台方案倡修法
時代力量黨主席陳椒華今在立院舉行記者會，宣布簽署不投降承諾書，並提出時力「抗中保台」方案和相關修法草案，表達抗擊中共滲透的決心和信念，強調不投降不只是承諾，更要付諸立法行動。
陳椒華表示，時力提出的抗中保台方案，「抗中方案」呼籲防止中共在軍事、資訊、資金、選舉、宗教等五方面的滲透，提出反滲透法、營業秘密法、財團法人法、政治獻金法、國家安全法等五項修法草案；「保台方案」方面提倡廉能政治和居住正義，提貪污治罪條例、房屋稅條例等六項修法。
陳椒華表示，2021年中共國台辦發布的「台獨頑固份子」名單中，台灣幾個政黨主席裡，她是唯一在名單上的；時力的核心價值是國家正常化，對抗中共入侵，捍衛台灣民主，已揭露中資入侵高雄港、阻止中資滲透科學城物流等，抗中保台早已成為時代力量黨的ＤＮＡ。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言