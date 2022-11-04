時力簽署不投降承諾書 提抗中保台方案倡修法

時代力量黨主席陳椒華今在立院舉行記者會，宣布簽署不投降承諾書，並提出時力「抗中保台」方案和相關修法草案，表達抗擊中共滲透的決心和信念，強調不投降不只是承諾，更要付諸立法行動。

陳椒華表示，時力提出的抗中保台方案，「抗中方案」呼籲防止中共在軍事、資訊、資金、選舉、宗教等五方面的滲透，提出反滲透法、營業秘密法、財團法人法、政治獻金法、國家安全法等五項修法草案；「保台方案」方面提倡廉能政治和居住正義，提貪污治罪條例、房屋稅條例等六項修法。