接見IPAC訪團 蘇揆：堅定團結防止威權武力擴張

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
行政院長蘇貞昌致贈IPAC共同主席霍蒂「啄墨單筆（伯勞）」，雙方合影留念。圖／行政院提供
行政院長蘇貞昌致贈IPAC共同主席霍蒂「啄墨單筆（伯勞）」，雙方合影留念。圖／行政院提供

行政院長蘇貞昌昨天接見「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）訪團時表示，台灣身處在中國威權、武力擴張威脅的最前線，大家應該堅定團結，繼續發揚民主、自由及人權等普世價值，形成一股更大的團結力量，才能防止威權及武力擴張，破壞區域和平。

蘇貞昌致詞時，先肯定並感謝IPAC今年9月在美國華府舉行大會時發布共同聲明，宣示將共同捍衛台海和平穩定，並致力推動各國國會議員訪台，同時10月也再度呼籲歐盟與歐洲國家支持台灣發展，並與台灣簽署雙邊及多邊投資及貿易協定。

蘇貞昌表示，IPAC成員包含多國跨黨派的國會議員，展現多元化的民意，此次訪團成員即來自7個國家，台灣非常歡迎來自不同國家的貴賓來訪，尤其IPAC自成立以來，一直致力在各方面支持人權、民主等理念價值。

蘇貞昌說，中國這些年來藉由軍事擴張，破壞區域與世界和平，並利用經貿手段滲透及威脅其他國家的主權。IPAC相當關切中國對香港、新疆、西藏人權的迫害，其成員也分別在自己國家內推動各項事務，並團結大家的力量共同對抗中國的威脅，以及許多不民主手段與作為。

蘇貞昌表示，台灣身處在中國威權、武力擴張威脅的最前線，如同烏克蘭也深受威權鄰國俄羅斯武力擴張的侵害，這些威權國家都毫無理由地使用武力破壞鄰國或區域的和平、安定，其中受害最深的就是人民，尤其是老弱婦孺。

因此，蘇揆說，大家應該堅定團結，繼續發揚民主、自由及人權等普世價值，進而形成一股更大的團結力量，才能防止威權及武力擴張，破壞區域和平。

IPAC共同主席、科索沃國會議員霍蒂致詞時表示，此次訪台目的就是要展現對台灣的支持，回國後也會呼籲政府和國會同事繼續支持台灣。

霍蒂也說，他曾擔任過科索沃總理，特別能深切體認蘇貞昌擔任閣揆工作所承擔的責任與挑戰，尤其台灣與科索沃同樣面臨惡鄰的處境，因此為了維護「和平」的目標，雙方應採取進一步合作，設法找出維持和平的方法。

蘇貞昌 人權 議員

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