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【即時短評】賴清德兩岸論述 能過美方與國人這關？

聯合報／ 記者蔡晉宇
副總統賴清德結束帛琉行，三日晚間返國， 他在桃園機場以兩分鐘介紹帛琉的自然美景，並張開雙手強調帛琉的硨磲貝「有這麼大」。記者黃仲明／攝影
副總統賴清德結束帛琉行，三日晚間返國， 他在桃園機場以兩分鐘介紹帛琉的自然美景，並張開雙手強調帛琉的硨磲貝「有這麼大」。記者黃仲明／攝影

副總統賴清德帛琉行大談兩岸，一席「將延續蔡英文兩岸路線」言論，外界部分解讀為「務實台獨工作者」立場出現微調，但其實該論述並不脫2019年他參與民進黨總統初選時所言，不過，以副總統角色再次重申，仍具意義。賴的兩岸論述雛型已現，但美方與國內能否接受，仍是重要觀察指標。

賴清德2018年在立法院答詢時，自承是「務實台獨工作者」，當時引發不少質疑。但2019年3月參與黨內總統初選，他解釋，務實面反映在「台灣已經是個主權獨立的國家，名字叫中華民國，與中國互不隸屬，不必另外宣布台灣獨立」。這與他今天說「台獨其實是指台灣不屬於中國的一部分」，概念吻合。

賴清德昨天一句「當然是如此」，象徵蔡英文路線的「4個堅持」將被延續；兩人的大架構雖一樣，但蔡、賴的論述仍有區別。有別於蔡英文近年來著重於重新定義「中華民國」，鮮少提及台獨，賴清德重點論述的標的，反而是重新定義「台獨」。

眾所皆知，美方對賴清德的兩岸路線一直有所顧忌，評價並不如蔡英文百般順從令人滿意，若賴清德未來有志再上一層樓，兩岸路線是否獲美方點頭，將是一定要取得的必修學分。

儘管賴清德盡力消「獨」，但光是「台獨」字眼出現，就足以引發多方疑慮；仍執著在台獨字眼上的論述，能否過關，還有很大問號。

另一方面，國內民眾是否接受，也是賴清德面臨的挑戰。最直接的質疑將會是，如果賴認為務實的台獨工作不是宣布台獨，那所謂的「台獨工作」到底是在做什麼？當台獨只剩空殼，不僅年輕世代「天然獨」與深綠族群是否買帳待考驗，更坐實了藍營長期以來的譏諷，民進黨的台獨果然只是用來騙選票，只能說，不能做。

賴清德有志競逐大位的態勢已相當明朗，在美中台關係日益緊張之際，如何端出更全面、穩健的兩岸路線，將是他無法閃躲的課題。

台獨 賴清德

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