人物側寫／不怕記者問到飽 賴清德重新定義「台獨」

副總統賴清德出訪帛琉與媒體茶敘，針對未來兩岸路線及過去曾說過的「務實台獨」主張，被媒體「抽考」，不過賴的回答明顯有準備，先是特別「尊蔡」，強調未來將延續「中華民國台灣」說法及維持現狀，並再度強調蔡總統去年國慶說的「四個堅持」；對於台獨議題，則轉了一個彎回應。

兩岸路線及台獨議題，都是未來領導人無可迴避的議題，賴選擇正面接球，回應的內容包括這兩年團隊不斷修正與精進的論述。

蔡總統執政六年期間，緊握「中華民國台灣」路線，幾乎搶走了過去國民黨對「中華民國」的話語權；蔡去年國慶提出「四個堅持」，也是民進黨一九九九年全代會通過的「台灣前途決議文」內容。賴認為「四個堅持」也是民進黨員基本主張，他一直以來都認同；他最近也不斷提及「四個堅持」，主要目的就是凸顯與蔡的路線其實並沒有不同。

賴為了強化「四個堅持」，最近輔選過程中，場場都提及，這些話說給民進黨支持者聽，也希望說給中間選民聽，尤其，九合一選舉結束後，馬上就要面對民進黨總統初選，賴把握每一場輔選機會強調自己將「蔡規賴隨」，且有能力處理兩岸關係。

賴清德備戰二○二四，團隊對兩岸及外交都有許多準備，有專家學者給予意見，但最後定調權仍握在賴自己手中。賴在帛琉對台獨議題不閃躲，選擇「球來就打」，也顯示他有信心能對「台獨」釋疑；先從大面向談美中台對台獨的定義，再談台獨就是「台灣不是中國的一部分」，並以「台灣人的共識」連結，細究賴的說法，打的是安全牌，也是「民意牌」。

帛琉是賴清德今年第三次出訪。在媒體茶敘中，他開放媒體「問到飽」，甚至敏感議題全都談，意在證明：「面對未來，我準備好了。」