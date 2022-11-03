世盟論壇烏克蘭國會議員視訊向台灣表達不屈服侵略

世盟中華民國總會理事長曾永權今天深夜主持美東自由民主視訊論壇，論壇以「自由民主與法治｣為主題，會中邀請烏克蘭國會議員魯迪克發表演說，她表示，烏克蘭此刻正在遭受俄羅斯的攻擊，但是我們不懼怕，我們絕不對俄羅斯投降。

魯迪克說，俄羅斯侵略烏克蘭已經八個月，起初大家都不相信烏克蘭可以抵抗這麼強大的敵人，但是外界的懷疑錯了，我們站起來反擊，全世界都支持烏克蘭。她表示，對抗侵略，團結很重要，民主國家互相支持，我們自己的命運要自己掌握，必須要準備好一切，此刻俄羅斯正在攻擊烏克蘭，基輔缺水又斷電，處境艱難，但我們不懼怕，我們不會對俄羅斯投降。

這場論壇配合美東時間，在11月3日台北時間晚上10時到12時，也就是美東時間上午10時到12時舉行，論壇由長曾永權擔任主持。曾永權表示，俄烏戰爭持續僵持，通貨膨脹居高不下，各國加速緊縮貨幣政策，新冠疫情改變原有消費模式，禍及全球，世盟關注自由民主與法治影響地球村的穩定與和平繁榮，歡迎大家觀看直播。

政大外交系教授黃奎博說，台灣的民主，現在受到虛假新聞和訊息的威脅，它們不僅可能來自中國大陸共產黨政權，也可能來自於台灣的民眾和團體，或者來自於中國大陸以外的地區。虛假新聞和訊息，可能增加人們之間或組織之間的敵意，阻礙政治對話和造成人民較低程度的健康的社會與政治參與度，這導致台灣韌性降低，虛假新聞和訊息帶來的惡意影射和困惑，可能會使台灣民眾不願接觸更可靠的消息來源。