影／賴清德返台推廣帛琉觀光 有信心達成惠恕仁要求

副總統賴清德一日前往帛琉進行三天兩夜的國是訪問，於今晚7時23分搭機返抵桃園國際機場，並於桃機B9國賓門發表談話。他表示此次受總統蔡英文指派率團前往南太平洋中華民國友邦「帛琉共和國」進行國是訪問，受到帛琉共和國惠恕仁總統及社會各界的熱烈歡迎，為期3天兩夜的帛旅專案已經在今天下午圓滿結束。

賴清德指出，此次訪問團包含醫療集團、觀光業者、水產養殖業者、棒球明星，還有回台後要行銷帛琉的網路意見領袖以及電台負責人，同時還有隨行的記者；此行受到惠恕仁總統歡迎、肯定及感謝，認為比棒球選手打出滿貫全壘打的分數還要高。

賴清德說，他深信台帛透過此次訪問，兩國之間的連結勢必更加深化，未來的合作將更廣，對於帛琉未來觀光產業的振興，大家有信心「一定可以逐步達成惠恕仁總統要求的目標」。

隨後賴清德以兩分鐘介紹帛琉的自然美景，並且宣揚帛琉不但有美景，還是進步文明的國家，極盡所能保護環境，惠恕仁總統也宣布2032年全面使用再生能源。

但賴清德話鋒一轉，讚揚帛琉有18歲公民權、帛琉共和國非常有志氣，在惠恕仁總統帶領下，堅定地站在第二島鍊要與民主陣營共同合作，捍衛印太地區的和平穩定，不讓二戰時遺憾的事情在帛琉產生。