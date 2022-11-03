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影／賴清德返台推廣帛琉觀光 有信心達成惠恕仁要求

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
賴清德以兩分鐘介紹帛琉的自然美景，強調帛琉的硨磲貝「有這麼大」。記者黃仲明／攝影
賴清德以兩分鐘介紹帛琉的自然美景，強調帛琉的硨磲貝「有這麼大」。記者黃仲明／攝影

副總統賴清德一日前往帛琉進行三天兩夜的國是訪問，於今晚7時23分搭機返抵桃園國際機場，並於桃機B9國賓門發表談話。他表示此次受總統蔡英文指派率團前往南太平洋中華民國友邦「帛琉共和國」進行國是訪問，受到帛琉共和國惠恕仁總統及社會各界的熱烈歡迎，為期3天兩夜的帛旅專案已經在今天下午圓滿結束。

賴清德指出，此次訪問團包含醫療集團、觀光業者、水產養殖業者、棒球明星，還有回台後要行銷帛琉的網路意見領袖以及電台負責人，同時還有隨行的記者；此行受到惠恕仁總統歡迎、肯定及感謝，認為比棒球選手打出滿貫全壘打的分數還要高。

賴清德說，他深信台帛透過此次訪問，兩國之間的連結勢必更加深化，未來的合作將更廣，對於帛琉未來觀光產業的振興，大家有信心「一定可以逐步達成惠恕仁總統要求的目標」。

隨後賴清德以兩分鐘介紹帛琉的自然美景，並且宣揚帛琉不但有美景，還是進步文明的國家，極盡所能保護環境，惠恕仁總統也宣布2032年全面使用再生能源。

但賴清德話鋒一轉，讚揚帛琉有18歲公民權、帛琉共和國非常有志氣，在惠恕仁總統帶領下，堅定地站在第二島鍊要與民主陣營共同合作，捍衛印太地區的和平穩定，不讓二戰時遺憾的事情在帛琉產生。

最後，賴清德強調台灣原住民與帛琉共和國的人民都是南島語族，所以他歡迎也敬請所有國人同胞都能夠撥空前往帛琉參觀，帛琉是了不起的國家，美麗、文明又進步，而且非常有志氣，國人應該去參觀訪問，給予帛琉共和國更多的支持，讓帛琉跟台灣兩國的邦誼更加穩固。

副總統賴清德（右2）一日前往帛琉進行三天兩夜的國是訪問，於今晚返台並於桃機B9國賓門發表談話。記者黃仲明／攝影
副總統賴清德（右2）一日前往帛琉進行三天兩夜的國是訪問，於今晚返台並於桃機B9國賓門發表談話。記者黃仲明／攝影
副總統賴清德日前往帛琉進行三天兩夜的國是訪問，今晚返台時於桃機發表談話，他進入國賓門時與媒體揮手致意。記者黃仲明／攝影
副總統賴清德日前往帛琉進行三天兩夜的國是訪問，今晚返台時於桃機發表談話，他進入國賓門時與媒體揮手致意。記者黃仲明／攝影
副總統賴清德（中）前往帛琉進行國是訪問，今晚返台並於桃機B9國賓門發表談話，聖文森及格瑞那丁駐中華民國大使柏安卓（右二）、帛琉共和國駐中華民國特命全權大使歐儒侃（右一）及總統府副秘書長黃重諺（左二）、外交部政次蔡明彥（左一）到場接機。記者黃仲明／攝影
副總統賴清德（中）前往帛琉進行國是訪問，今晚返台並於桃機B9國賓門發表談話，聖文森及格瑞那丁駐中華民國大使柏安卓（右二）、帛琉共和國駐中華民國特命全權大使歐儒侃（右一）及總統府副秘書長黃重諺（左二）、外交部政次蔡明彥（左一）到場接機。記者黃仲明／攝影

帛琉 賴清德 惠恕仁

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