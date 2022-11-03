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新光醫院捐贈遠距醫療設備 賴清德帛琉見證

聯合報／ 記者丘采薇／帛琉即時報導
副總統賴清德今天前往帛琉國家醫院，見證新光醫院與帛琉共和國衛生部遠距醫療中心設備捐贈儀式。記者丘采薇／攝影
副總統賴清德今天前往帛琉國家醫院，見證新光醫院與帛琉共和國衛生部遠距醫療中心設備捐贈儀式。記者丘采薇／攝影

副總統賴清德帛琉的行程接近尾聲，今天前往帛琉國家醫院，見證新光醫院與帛琉共和國衛生部遠距醫療中心設備捐贈儀式，他致詞時說，期盼能增進帛琉民眾的健康福祉，並加強台帛未來各項合作，讓兩國邦誼更加穩固，人民的感情更加密切。

賴清德致詞時表示，今天非常榮幸和帛琉共和國席嫵杜（J. Uduch Sengebau Senior）副總統、衛生部長Gaafar Ucherbelau、參、眾院國會議員、各界貴賓以及所有訪團成員，一同見證台帛兩國衛生合作更進一步深化，他衷心祝福這套遠距醫療設備能夠增進帛琉所有民眾的健康福祉。

賴清德感謝新光醫院院長侯勝茂，2007年擔任我國衛生署署長時，參與了帛琉醫療中心的興建。15年後的今天，他擔任新光醫院院長，將目前最先進、也是帛國人民最需要的遠距醫療設備，送到帛琉醫療中心。

賴清德提到，侯勝茂是醫界前輩，在他眼中，侯將帛琉人民當作台灣人民一般的照顧。他也感謝新光醫院董事長吳東進， 對台帛兩國醫療合作計畫的大力支持，新光醫院醫療團隊在帛琉所作的一切，讓他感受到醫療誓詞的落實，也就是一定要竭盡所能奉獻一切，為人類服務。

賴清德指出，此套醫療設備是台灣目前最先進的遠距醫療設備，台灣也正面臨人口老化，以及偏鄉醫療的困境。面對5G新時代來臨，台灣政府希望結合先進醫療設備，解決所面臨的醫療問題，剛好也適用於帛琉的需求。

賴清德也指出，這套遠距醫療設備，包括友達集團的達擎行動診療車，搭載了一套遠距醫療智慧平台，可以到帛琉任何一個地方，充分發揮遠距照護、遠距諮詢、遠距診斷、遠距處方等各項功能，也傳達了整體台灣人民對帛琉的感謝，感謝惠恕仁（Surangel S. Whipps. Jr.）總統、席副總統以及各界在國際上為台灣發聲，協助台灣加入「世界衛生組織」（WHO）等國際組織。

賴清德強調，台灣非常期待能和帛琉加強各項合作，包括醫療、教育、文化、外交、產業、經濟、觀光等領域，讓兩國邦誼更加穩固，人民的感情更加密切。隨後，賴清德與現場貴賓一同進行捐贈儀式。

帛琉 遠距 賴清德

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