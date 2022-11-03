交通部要求說明藍線多327億 盧秀燕：感謝補正非退回
交通部昨首度邀集外部委員共同審查台中市政府提出的「台中都會區大眾捷運系統藍線建設計綜合規劃報告」，最後決議請市府就委員建議事項補充，要求說明捷運藍線增加327.54億元的合理性及責任歸屬等議題。
市長盧秀燕今天表示，感謝交通部「並未退回」綜規報告，而是請市府補正，市府會盡快處理，因交通部前天才審完，市府會按照交通部的意見，盡速進行補正。
交通局長葉昭甫表示，中央要求說明經費為何增加327.54億元，是因取得用地經費較可行性研究階段增加台灣大道道路用地費，經費增加90.93億元；另綜合規劃經費估算基準年2020年各項目物價已較可行性研究經費估算基準年2015漲許多，考量市場行情、營建物價及參考其他捷運建設案例，重新估算並調整計畫經費，以降低後續推動風險。
交通局說，綜合規劃方案相對可行性方案更優化，如西屯段考量坡度線型營運風險後，由高架改為地下並增設安和路口、正英路站，都因可行性研究階段受限於路線線型或其它因素致無法設站，為擴大捷運服務範圍而增設，變更皆屬合理且必要，相關經費增加應由中央及地方共同分攤。
民進黨市長候選人蔡其昌說，盧秀燕今接待台南市長候選人謝龍介及兩名議員，是用「市政行程包裝選舉」。盧秀燕說，中央到地方的官員或民代，願意來參訪台中建設，只要時間許可，她一定親自接待。幾周前交通部長王國材來訪，她也以同樣方式接待，一視同仁。
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