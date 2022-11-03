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賴清德帛琉捐球具 陳鏞基、胡金龍同行開球引騷動

聯合報／ 記者丘采薇／帛琉即時報導
副總統賴清德到帛琉捐球具，隨後開球。記者丘采薇／攝影
副總統賴清德到帛琉捐球具，隨後開球。記者丘采薇／攝影

副總統賴清德今天在帛琉最後一天，上午前往Asahi棒球場，見證棒球物資捐贈儀式，他也期待台帛的棒球合作能更加密切，讓棒球不僅聯繫兩國人民的感情，也成為許多年輕人追逐夢想的園地。賴清德也邀請中華職棒球星陳鏞基胡金龍共同參與捐贈儀式，「金鏞連線」也在棒球場引起旋風，帛琉官員及球員都瘋狂搶拍照。

賴清德致詞時表示，棒球是帛琉共和國的國球，也是中華民國台灣的國球，今天很高興能與帛琉總統惠恕仁以及訪團成員，共同見證台帛兩國棒球交流的歷史性時刻。

賴清德感謝台灣國際棒球交流發展協會理事長黃思傑，對於台帛兩國棒球交流合作的貢獻，也感謝兩位台灣家喻戶曉的胡金龍及陳鏞基，一起前來進行實質的棒球交流合作。他也要恭喜帛琉有一位傑出球員瑪德里斯（Bligh Madris）進入美國職棒大聯盟，這位棒球英雄未來勢必會成為帛琉更多年輕棒球選手的典範，「這個經驗也是台灣過去有的經驗」。

賴清德指出，今天的活動顯示出台帛兩國不僅是海洋國家，享有民主、自由、人權，還有共同的興趣就是一起打棒球。黃思傑曾帶領台灣球隊到帛琉參賽，也曾歡迎帛琉的球隊到台灣參加國際性比賽。希望未來類似這樣的交流能夠更多、更頻繁，讓兩國的棒球合作能更加密切；讓棒球不僅連結台帛兩國人民的感情，也成為許多年輕人追逐夢想的園地。

隨後，捐贈儀式開始，由台灣國際棒球交流發展協會理事長黃思傑、陳鏞基及胡金龍捐贈球具予「帛琉大聯盟」（PML）主席Mlib Tmetuchl。 接著賴清德與帛琉惠恕仁同時進場投球，黃理事長及Mlib Tmetuchl主席擔任捕手；隨後再由胡金龍及陳鏞基投球，帛琉高中球員擔任捕手。象徵台帛合作無間及台帛體育交流密切合作。

副總統賴清德到帛琉捐球具，與當地棒球聯盟球員合影。記者丘采薇／攝影
副總統賴清德到帛琉捐球具，與當地棒球聯盟球員合影。記者丘采薇／攝影
副總統賴清德到帛琉捐球具，中華職棒球星陳鏞基、胡金龍也同行。記者丘采薇／攝影
副總統賴清德到帛琉捐球具，中華職棒球星陳鏞基、胡金龍也同行。記者丘采薇／攝影
中華職棒球員陳鏞基開球。記者丘采薇／攝影
中華職棒球員陳鏞基開球。記者丘采薇／攝影
副總統賴清德到帛琉捐球具，隨後開球。記者丘采薇／攝影
副總統賴清德到帛琉捐球具，隨後開球。記者丘采薇／攝影

賴清德 胡金龍 惠恕仁 陳鏞基 帛琉

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