砸20億大阪世博「台灣被消失」 蘇貞昌說話了

藍批經濟部砸20億參與大阪世博「台灣卻被消失」，對此，行政院長蘇貞昌今天上午回應表示，台灣的國際處境非常困難，台灣在世界有重大貢獻，卻因為中國打壓，許多用國家名義參與的機會都被嚴重限縮，但要感謝國人同胞，大家用各種方法持續努力，增加台灣能見度。

蘇貞昌率經濟部長王美花、國科會主委吳政忠等團隊，與桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長候選人鄭運鵬、立委呂玉玲、黃世杰等人視察桃園龍潭科學園區，聽取竹科局、桃園府對龍科三期擴大規畫和簡報，並遠眺龍科三期擴大區域，宣布龍科三期計畫相關作業正式啟動。

蘇貞昌表示，台灣的國際處境非常困難，我們在世界上有重大貢獻，卻因為中國的打壓，許多用國家名義參與的機會都被嚴重限縮，要感謝國人同胞用各種方法持續努力，讓台灣以各種方式來參與，增加臺灣能見度，這是大家從艱苦的環境中，打出一條路來，這是對臺灣最好，也是大家要持續努力。