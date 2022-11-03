跨國議會聯盟喊話中國：20大後更堅定挺台、不接受恐嚇

對華政策跨國議會聯盟(IPAC)來台訪問，今在外交部獲外交部長吳釗燮頒贈獎章並舉行記者會。荷蘭眾議院議員史卓瑪(Sjoerd Sjoerdsma)對中國喊話表示，廿大之後，IPAC會更加堅定地和台灣團結、站在一起，也堅決反對孤立台灣，國際和台灣友誼不由其他人決定，也不接受任何恐嚇，將增加和台灣之間交流。

有媒體提問，對於現在的中國是否有話想說，史卓瑪表態挺台外也指出，IPAC不少成員都被中國制裁，無法親自訪問中國，他覺得難過又諷刺的是，歐盟是制裁違反人權的人，中國則是制裁為人權發聲的人。

比利時眾議院外委會主席暨比利時國會友台小組共同主席范荷芙(Els Van Hoof)則表示，IPAC由超過30國家和250名的跨黨派議員會員組成，成員的共同信念就是面對現在中國破壞以規則為基礎的國際秩序，以及壓迫人權，國際應提出一貫對策。

范荷芙強調，聯盟並不是反華，而是主張中國崛起不代表應犧牲民主和人權，且反對片面改變現狀，聯盟也認為，台灣和全世界民主國家的安全能透過組織交流等， 進一步加深。

范荷芙表示，IPAC持續推動各國國會和台灣正常交流，從經濟、文化、學術甚至國防領域都有互動，接下來也將以實際行動，盡所有力量加強所有國家和台灣之間關係，確保台灣在世界上地位和角色，使發生衝突的可能性減到最小。

吳釗燮今也頒贈對華政策跨國議會聯盟共同主席包瑞翰(Reinhard Bütikofer)特種外交獎章，英國下議院議員康明絲(Judith Cummins)、捷克眾議院議員黛赫(Eva Decroix)、科索沃國會議員霍蒂(Avdullah Hoti)、 烏克蘭國會議員暨歐盟-烏克蘭國會關係委員會主席克尼茨基(Mykola Kniazhytskyi)都在場觀禮並在記者會上發言。