賴清德：台獨指台灣不屬於中國的一部分 這是台灣共識

副總統賴清德出訪帛琉邁入第三天，今天中午與隨行媒體茶敘，媒體問，這三天在帛琉多次提到「中華民國台灣」，是否代表2024之後，兩岸路線都會延續蔡英文總統路線，並維持現狀？賴清德說：「當然是如此。」隨後有媒體詢問這是否代表賴清德「務實台獨工作者」路線做了微調？他未正面回應，他只說，「台獨及台灣獨立，其實是指台灣不屬於中國的一部分，這是台灣的共識。」

談到是否對「務實台獨工作者」路線做了微調？賴清德說，這問題滿複雜，非三言兩語可以簡單說明。

賴清德說，所謂「務實的台獨工作者」，必須要先去了解「台獨」的現代意義，因為「台獨」或「台灣獨立」，早在日治時期就有了。日本殖民統治時，台灣有一群人想要當家作主，國民政府來了，發生二二八或其他許多事情，也會有許多台灣人希望自己當家，但經過近百年發展，「特別是現在，台獨及台灣獨立，其實是指台灣不屬於中國的一部分，這是台灣的共識。」

賴清德也說，台灣跟中國對「台獨」認知不同，中國對台獨的解讀跟認知是「你不贊成統一就是台獨」，美國對台獨的解讀，則是「進行法定程序就是台獨」，同樣台獨兩個字或台灣獨立四個字，在美中台都有不同解讀，複雜是在這裡，所以蔡總統去年國慶特別提到四個堅持，其實意義也是在這裡，就是捍衛台灣的主權，維護台灣民主現狀。

賴清德說，蔡總統是中華民國總統，也是民進黨籍的總統，在總統任內的主張，特別是發表「四個堅持」，台灣社會沒有不同意見，這自然會成為台灣要繼續走下去的一條非常重要的路線。

記者又問，所以沒有路線微調問題？賴沒有回應。

另有記者問到，這次來帛琉是一年內第三次出訪，為2024暖身？賴清德說，第一次出訪是疫情期間，到宏都拉斯祝賀新總統卡斯楚的就職大典，沒有其他刻意安排；第二次是日本前首相安倍不幸意外身故，全台灣都非常難過，在這種狀況下，蔡總統指派他到日本弔祭，安慰安倍家人，一方面他跟安倍家族本身就很熟，因此希望他前往。

賴清德說，這一次應該更清楚看出，日前帛琉總統惠恕仁到台灣參加國慶，之後與蔡雙邊會談，惠恕仁的第一個問題就是希望台灣能夠協助帛琉，蔡總統馬上問他「方不方便帶隊去」，「我當然義不容辭」。他說，蔡總統不克分身前來，因此由他代勞，這本來就是自然之事，這三個出訪都沒有刻意為了2024，而是身為副總統，基於國家需要，接受蔡總統指派。